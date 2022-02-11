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    Эриксен: На пять минут я ушел из этого мира — до тех пор, пока мое сердце не завели

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    Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен рассказал о своих первых мыслях после того, как пришел в себя после остановки сердца во время матча между сборными Дании и Финляндии на Евро-2020.

    Кристиан Эриксен
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    Кристиан Эриксен

    «На пять минут я ушел из этого мира — до тех пор, пока мое сердце не завели.

    Я помню все, кроме пяти минут. Потом мне сказали, что это длилось пять минут, хотя все остальное я помню. Помню, как вбросили аут, мяч ударился о мое колено, а потом что-то произошло.

    Потом я очнулся, вокруг стояли люди, я почувствовал, как на мою грудь что-то давит, и попытался восстановить дыхание. Я открыл глаза и не очень понял, что происходит.

    Тогда я даже не представлял, что случилось, я подумал: "Что-то случилось с ногами? Я сломал спину? Могу ли я поднять ногу?" Я просто пытался понять, что произошло.

    Потом в скорой я услышал, как кто-то сказал: "Сколько он был в отключке?" И кто-то ответил: "Пять минут". Тогда я впервые услышал о том, что произошло», — сказал Эриксен в интервью BBC.

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    • Эриксен пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии. Позже ему установили кардиовертер-дефибриллятор. По этой причине Эриксену пришлось покинуть миланский «Интер». В итальянской Серии А запрещено играть с этим устройством в организме.

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