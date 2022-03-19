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    Гол Сака принес победу «Арсеналу» над «Астон Виллой»

    «Астон Вилла» — «Арсенал»: счет матча 0:1, обзор гола

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    Лондонский «Арсенал» одержал выездную победу над «Астон Виллой» (1:0) в матче 30-го тура чемпионата Англии.

    «Арсенал»
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    «Арсенал»

    Единственный гол в игре забил Букайо Сака на 30-й минуте встречи. Ударом из полукруга с помощью рикошета Сака отправил мяч в левую нижнюю часть створа под Мартинесом.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Астон Вилла — Арсенал Лондон 0:1
    Гол: 0:1 Букайо Сака (30') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Мэтти Кэш, Эзри Конса, Тайрон Мингс, Эшли Янг, Джейкоб Рэмси (Бертран Траоре, 69'), Дуглас Луис, Джон МакГинн, Эмилиано Буэндия (Леон Бэйли, 69'), Олли Уоткинс (Дэнни Ингс, 82'), Филиппе Коутиньо Арсенал Лондон: Александр Ляказетт (Эдвард Нкетиа, 78'), Emile Smith Rowe, Мартин Эдегор (Пабло Мари, 86'), Букайо Сака (Николя Пепе, 69'), Гранит Джака, Томас Парти, Киран Тирни, Габриэл, Бен Уайт, Седрик Суареш, Бернд Лено Предупреждения: Джейкоб Рэмси (15'), Тайрон Мингс (33'), Джон МакГинн (34'), Гранит Джака (45 + 1'), Седрик Суареш (57'), Томас Парти (65')

    После этой игры «Арсенал» занимает 4-е место в таблице АПЛ — 54 очка. «Астон Вилла» — 9-е и 36 очков.

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