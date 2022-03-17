«Барселона» и «Галатасарай» назвали стартовые составы

«Барселона» Фото: globallookpress.com
Первая встреча в столице Каталонии завершилась без забитых мячей.
«Галатасарай»: Пенья, Боэ, Маркао Тейшейра, Нельссон, ван Анхолт, Антальялы, Чикылдэу, Актюркоглу, Кутлу, Бабел, Гомис.
«Барселона»: тер Стеген, Дест, Пике, Эрик Гарсия, Альба, Бускетс, де Йонг, Педри, Обамеянг, Траоре, Ферран Торрес.
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Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Барселоне». Коэффициент на ее победу — 1.44, на успех «Галатасарая» — 8.50, на ничью — 5.25. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.
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