«Барселона» и «Галатасарай» назвали стартовые составы

Турецкийназвали стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы.

Первая встреча в столице Каталонии завершилась без забитых мячей.

«Галатасарай»: Пенья, Боэ, Маркао Тейшейра, Нельссон, ван Анхолт, Антальялы, Чикылдэу, Актюркоглу, Кутлу, Бабел, Гомис.

«Барселона»: тер Стеген, Дест, Пике, Эрик Гарсия, Альба, Бускетс, де Йонг, Педри, Обамеянг, Траоре, Ферран Торрес.

Календарь и таблица Лиги Европы

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Барселоне». Коэффициент на ее победу — 1.44, на успех «Галатасарая» — 8.50, на ничью — 5.25. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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