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    «Барса» сенсационно проиграет «Галатасараю»?

    «Галатасарай» — «Барселона». Прогноз, ставки (к. 2.06) на футбол, Лига Европы, 17 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Галатасарай» — «Барселона»
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    «Барселона» забила 13 мячей в пяти предыдущих матчах на выезде
    «Барселона» сыграет на выезде против «Галатасарая» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы. Матч пройдет 17 марта, начало — в 20:45 мск. «Галатасарай» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 17 Марта 2022 года
    Галатасарай
  • Стамбул
    •  Галатасарай 20:45 Барселона Барселона
  • Барселона
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    «Галатасарай»

    «Галатасарай» каким-то чудом выстоял в первом матче с «Барсой». Встреча на «Камп Ноу» завершилась вничью — 0:0.

    Этот результат стал большим сюрпризом. Но он легко объясняется тем, что «Барселона» в тот день была недостаточно хороша.

    Коэффициенты матча Галатасарай — Барселона

  • 1
  • 8.50
  • X
  • 5.10
  • 2
  • 1.35
  • Ставка
    •

    Любопытно, что гостевой матч с «Барселоной» — это первый случай в этом году, когда «Галатасарай» не пропустил ни одного мяча. Как правило, с игрой в обороне у турецкого клуба все очень плохо.

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    • «Галатасарай» одержал лишь две победы в десяти предыдущих матчах на своем поле.

    «Барселона»

    Результат первого матча стал для «Барсы» полнейшим разочарованием. Вместо уверенной победы — всего лишь нулевая ничья.

    Главный тренер каталонцев Хави даже сказал о том, что это был один из худших матчей команды под его руководством. В первую очередь, в плане отношения и мотивации. Футболисты «Барселоны» ни разу не сомневались в том, что обыграют «Галатасарай», и это, по всей видимости, разозлило Хави.

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    Слова тренера подействовали очень быстро. В минувшее воскресенье «Барселона» «вынесла» на своем поле «Осасуну» — 4:0. Первые три мяча гости получили уже к середине первого тайма.

    «Барселона» забила 13 мячей в пяти предыдущих матчах на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Галатасарай» в этом матче можно поставить за 8.20, ничью букмекеры предлагают за 5.05, а победу «Барселоны» — за 1.42.

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    Результат первой встречи можно смело назвать недоразумением. У «Барсы» в тот день наблюдались явные проблемы с настроем.

    В Стамбуле все будет иначе. И не исключено, что команда Хави отгрузит сопернику сразу и домашнюю, и гостевую порцию мячей.

    Ставка — победа «Барселоны» + тотал больше 2,5 за 2.06.

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    «Галатасарай» — «Барселона»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 17.03.2022. Прогнозы на футбол. «Барса» сенсационно проиграет «Галатасараю»?
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