«Барселона» сыграет на выезде против «Галатасарая» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы. Матч пройдет 17 марта, начало — в 20:45 мск. «Галатасарай» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Галатасарай»

«Галатасарай» каким-то чудом выстоял в первом матче с «Барсой». Встреча на «Камп Ноу» завершилась вничью — 0:0.

Этот результат стал большим сюрпризом. Но он легко объясняется тем, что «Барселона» в тот день была недостаточно хороша.

Коэффициенты матча Галатасарай — Барселона 1 8.50 X 5.10 2 1.35 Ставка

Любопытно, что гостевой матч с «Барселоной» — это первый случай в этом году, когда «Галатасарай» не пропустил ни одного мяча. Как правило, с игрой в обороне у турецкого клуба все очень плохо.

«Галатасарай» одержал лишь две победы в десяти предыдущих матчах на своем поле.

«Барселона»

Результат первого матча стал для «Барсы» полнейшим разочарованием. Вместо уверенной победы — всего лишь нулевая ничья.

Главный тренер каталонцев Хави даже сказал о том, что это был один из худших матчей команды под его руководством. В первую очередь, в плане отношения и мотивации. Футболисты «Барселоны» ни разу не сомневались в том, что обыграют «Галатасарай», и это, по всей видимости, разозлило Хави.

Все прогнозы на Лигу Европы

Слова тренера подействовали очень быстро. В минувшее воскресенье «Барселона» «вынесла» на своем поле «Осасуну» — 4:0. Первые три мяча гости получили уже к середине первого тайма.

«Барселона» забила 13 мячей в пяти предыдущих матчах на выезде.

Прогноз и ставка

На «Галатасарай» в этом матче можно поставить за 8.20, ничью букмекеры предлагают за 5.05, а победу «Барселоны» — за 1.42.

Результат первой встречи можно смело назвать недоразумением. У «Барсы» в тот день наблюдались явные проблемы с настроем.

В Стамбуле все будет иначе. И не исключено, что команда Хави отгрузит сопернику сразу и домашнюю, и гостевую порцию мячей.

Ставка — победа «Барселоны» + тотал больше 2,5 за 2.06.