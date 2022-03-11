Турецкий автобус. «Галатасарай» прервал голевую серию «Барсы»

«Барселона» на родном «Камп Ноу» в матче 1/8 финала Лиги Европы не смогла сломить сопротивление «Галатасарая» — 0:0. «Барселона» не сумела забить впервые за последние 17 матчей. Турки сотворили небольшую сенсацию, но в ответном матче в Стамбуле каталонцы также выйдут на поле в роли фаворита.

Ход матча

5’ Депай со стандартного положения выполнил подачу в штрафную «Галатасарая», но гости разрядили обстановку у ворот.

16’ Ничего у каталонцев впереди в плане атакующих действий не получается. Траоре с правого фланга простреливал мяч в штрафную — слишком сильно для партнеров.

«Барселона» — «Галатасарай» twitter.com/FCBarcelona

26’ Педри по центру разогнал атаку, подготовил удар от радиуса штрафной, но получил по ногам. Депай исполнил отличный удар со штрафного, но в прыжке Пенья дотянулся до мяча.

36’ Актюркоглу в одиночку обострил атаку «Галатасарая», ворвавшись в штрафную, но обводящему удару не хватило точности.

«Барселона» — «Галатасарай» twitter.com/FCBarcelona

45’ Траоре задумал тонкую передачу на угол вратарской, но Депай немного с запозданием рванул, позволив голкиперу первым оказаться на мяче.

57’ Два удара прошло из пределов штрафной «Галатасарая», но попытки Дембеле и Траоре был блокированы. После розыгрыша углового Бускетс головой пробил под перекладину — Пенья потащил.

«Барселона» — «Галатасарай» twitter.com/FCBarcelona

62’ Траоре справа рванул к воротам турецкого клуба, после чего выполнил подачу на Альбу. Тот в касание пробивал в левый угол, но мяч прошел в метре от штанги.

75’ У Обамеянга не получился удар через себя, Френки де Йонг пытался из вратарской «Галатасарая» добить, но мяч угодил в штангу.

«Барселона» — «Галатасарай» twitter.com/FCBarcelona

78’ Гомис отправил мяч в ворота «Барселоны» — но из очевидного положения «вне игры».

88’ Пошла подача в направлении Люка де Йонга, но Пенья снял мяч с головы соперника.

Футбол. Лига Европы. 1/8 финала Барселона — Галатасарай 0:0 Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Серджино Дест, Рональд Араухо (Жерар Пике, 46'), Эрик Гарсия, Жорди Альба, Николас Гонсалес (Серхио Бускетс, 46'), Френки де Йонг, Педри, Адама Траоре (Люк де Йонг, 80'), Мемфис Депай (Пьер-Эмерик Обамеянг, 61'), Ферран Торрес (Усман Дембеле, 46') Галатасарай: Mostafa Mohamed (Bafetimbi Gomis, 68'), Kerem Akturkoglu (Baris Alper Yilmaz, 90'), Софьян Фегули (Александру Чикылдэу, 79'), Райан Бабель (Эмре Кылынч, 68'), Беркан Кутлу, Тайлан Антальяли, Патрик ван Анхольт, Маркан, Виктор Нельссон, Саша Боэ, Игнасио Пенья Предупреждения: Беркан Кутлу (30'), Мемфис Депай (35'), Тайлан Антальяли (77'), Жорди Альба (89')

Команда Хави в последний раз покидала поле без гола 8 декабря — тогда она была разгромлена «Баварией» (0:3) в Лиге чемпионов. С тех пор было забито 36 мячей.

Статистика матча uefa.com

Следующие матчи

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы пройдет 17 марта в Стамбуле.

Календарь и таблица Лиги Европы

В ближайшем матче «Барселона» встретится с «Осасуной» в Ла Лиге — это случится 13 марта. «Галатасарай» на следующий день примет «Бешикташ» в рамках чемпионата Турции.

«Барселона» — «Галатасарай» twitter.com/FCBarcelona

Прямая речь

Хави Эрнандес, главный тренер «Барселоны»

— Учитывая то, что мы играли дома, этот результат хорошим не назовешь. Во втором тайме мы выглядели немного получше, но, когда сбавляешь в интенсивности, разница в классе команд нивелируется. Вчера я говорил, что в Лиге Европы все соперники — достойные. Это сложный, высококлассный турнир, так что мы должны проявлять терпение в своей работе. А положение осталось равным: этим результатом мы не вывели себя в выигрышную позицию, но и ничего не потеряли. Отправляемся в Стамбул, чтобы, как в Неаполе, победить и пройти дальше.

Хави uefa.com

Доменек Торрен, главный тренер «Галатасарая»

— Хави — мой друг. После игры я сказал ему, что мы с нетерпением ждем возможности принять его подопечных в Стамбуле. Сегодня мы продемонстрировали физическую готовность — прибавляем всей командой.

Доменек Торрен uefa.com

Иньяки Пенья,вратарь «Галатасарая»

— Мы были единой командой. Сегодня нашей целью было сохранить шансы перед ответной встречей. Посмотрим, как все будет в Стамбуле. Болельщики «Барселоны» аплодировали мне перед игрой, и это были прекрасные ощущения. Хочется их поблагодарить.

Эрик Гарсия, защитник «Барселоны»

— Ясно, что сегодня мы собирались побеждать. Пусть соперник сейчас и не в лучшей форме, но мы не сомневались в том, что «Гала» — весьма конкурентоспособная команда. В первом тайме мы позволяли себе упускать контроль над мячом, а второй оказался похож на наш домашний матч с «Наполи». Нам попросту не хватило того завершающего удара, которые нам здорово удавались в предыдущих играх. Мы понимали, что будет трудно сразу решить исход двухматчевого противостояния. Извлечем из этого урок и отправимся в Стамбул с намерением пройти дальше.

Эрик Гарсия uefa.com

Софьян Фегули, полузащитник «Галатасарая»

— Нужны были хорошие командные взаимодействия, и нам они сегодня удались. Сейчас мы для начала отдохнем, а затем сосредоточимся на ответной встрече в Стамбуле.

Керем Актюркоглу, полузащитник «Галатасарая»

— Сыграть на «Камп Ноу» — было моей мечтой. Как же хотелось забить, когда у меня в первом тайме появился такой шанс. Но результатом мы довольны. Верю, что мы обязательно пройдем в следующий раунд — при поддержке наших болельщиков в Стамбуле, конечно же.