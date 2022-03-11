Турецкий автобус. «Галатасарай» прервал голевую серию «Барсы»

Ход матча
5’ Депай со стандартного положения выполнил подачу в штрафную «Галатасарая», но гости разрядили обстановку у ворот.
16’ Ничего у каталонцев впереди в плане атакующих действий не получается. Траоре с правого фланга простреливал мяч в штрафную — слишком сильно для партнеров.
26’ Педри по центру разогнал атаку, подготовил удар от радиуса штрафной, но получил по ногам. Депай исполнил отличный удар со штрафного, но в прыжке Пенья дотянулся до мяча.
36’ Актюркоглу в одиночку обострил атаку «Галатасарая», ворвавшись в штрафную, но обводящему удару не хватило точности.
45’ Траоре задумал тонкую передачу на угол вратарской, но Депай немного с запозданием рванул, позволив голкиперу первым оказаться на мяче.
57’ Два удара прошло из пределов штрафной «Галатасарая», но попытки Дембеле и Траоре был блокированы. После розыгрыша углового Бускетс головой пробил под перекладину — Пенья потащил.
62’ Траоре справа рванул к воротам турецкого клуба, после чего выполнил подачу на Альбу. Тот в касание пробивал в левый угол, но мяч прошел в метре от штанги.
75’ У Обамеянга не получился удар через себя, Френки де Йонг пытался из вратарской «Галатасарая» добить, но мяч угодил в штангу.
78’ Гомис отправил мяч в ворота «Барселоны» — но из очевидного положения «вне игры».
88’ Пошла подача в направлении Люка де Йонга, но Пенья снял мяч с головы соперника.
Команда Хави в последний раз покидала поле без гола 8 декабря — тогда она была разгромлена «Баварией» (0:3) в Лиге чемпионов. С тех пор было забито 36 мячей.
Следующие матчи
Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы пройдет 17 марта в Стамбуле.
Календарь и таблица Лиги Европы
В ближайшем матче «Барселона» встретится с «Осасуной» в Ла Лиге — это случится 13 марта. «Галатасарай» на следующий день примет «Бешикташ» в рамках чемпионата Турции.
Прямая речь
Хави Эрнандес, главный тренер «Барселоны»
— Учитывая то, что мы играли дома, этот результат хорошим не назовешь. Во втором тайме мы выглядели немного получше, но, когда сбавляешь в интенсивности, разница в классе команд нивелируется. Вчера я говорил, что в Лиге Европы все соперники — достойные. Это сложный, высококлассный турнир, так что мы должны проявлять терпение в своей работе. А положение осталось равным: этим результатом мы не вывели себя в выигрышную позицию, но и ничего не потеряли. Отправляемся в Стамбул, чтобы, как в Неаполе, победить и пройти дальше.
Доменек Торрен, главный тренер «Галатасарая»
— Хави — мой друг. После игры я сказал ему, что мы с нетерпением ждем возможности принять его подопечных в Стамбуле. Сегодня мы продемонстрировали физическую готовность — прибавляем всей командой.
Иньяки Пенья,вратарь «Галатасарая»
— Мы были единой командой. Сегодня нашей целью было сохранить шансы перед ответной встречей. Посмотрим, как все будет в Стамбуле. Болельщики «Барселоны» аплодировали мне перед игрой, и это были прекрасные ощущения. Хочется их поблагодарить.
Эрик Гарсия, защитник «Барселоны»
— Ясно, что сегодня мы собирались побеждать. Пусть соперник сейчас и не в лучшей форме, но мы не сомневались в том, что «Гала» — весьма конкурентоспособная команда. В первом тайме мы позволяли себе упускать контроль над мячом, а второй оказался похож на наш домашний матч с «Наполи». Нам попросту не хватило того завершающего удара, которые нам здорово удавались в предыдущих играх. Мы понимали, что будет трудно сразу решить исход двухматчевого противостояния. Извлечем из этого урок и отправимся в Стамбул с намерением пройти дальше.
Софьян Фегули, полузащитник «Галатасарая»
— Нужны были хорошие командные взаимодействия, и нам они сегодня удались. Сейчас мы для начала отдохнем, а затем сосредоточимся на ответной встрече в Стамбуле.
Керем Актюркоглу, полузащитник «Галатасарая»
— Сыграть на «Камп Ноу» — было моей мечтой. Как же хотелось забить, когда у меня в первом тайме появился такой шанс. Но результатом мы довольны. Верю, что мы обязательно пройдем в следующий раунд — при поддержке наших болельщиков в Стамбуле, конечно же.