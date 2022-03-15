Вице-президент «Барселоны» считает, что подписание Холанна выше возможностей клуба

Вице-президент «Барселоны» по экономическим вопросамвысказался об Эрлинге Холанне и его возможном переходе к «каталонцам».

«Для "Барсы" нет ничего невозможного, но будет очень сложно. Это один из четырех-пяти самых желанных игроков на мировом рынке.

За него борются разные клубы — у некоторых более здоровая экономическая ситуация, а другие просто играют не по таким правилам, как мы. У них есть привилегии, которые упрощают такие сделки.

Это зависит не от меня, но мы говорим о суммах, которые превышают наши возможности.

Мы не могли никого подписывать зимой, но сделали это. Наши сотрудники очень хорошо поработали. Молодые игроки очень дорого стоят, но это не должно на них давить. Наш вариант — проявить фантазию и поискать игроков на рынке», — сказал Эдуард Ромеу для Cope.

Помимо «Барселоны» на Эрлинга Холанна претендуют «Реал» и «Манчестер Сити».