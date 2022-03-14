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    Агент: Кордоба и Рамирес хотят вернуться в «Краснодар», когда ситуация стабилизируется

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    Футбольный агент Хосе Родригес Бастер, представляющий интересы игроков «Краснодара» Джона Кордобы и Кристиана Рамиреса, заявил, что его подопечные хотят вернуться в стан «быков», когда ситуация в мире стабилизируется.

    Кристиан Рамирес
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    Кристиан Рамирес

    «Нет, Джон и Кристиан хотят вернуться в "Краснодар", когда ситуация будет более стабильной. Пока же они продолжат тренироваться, один в Венгрии, другой — в Барселоне», — приводит слова Бастера «Чемпионат».

    Ранее «Краснодар» расторг контракт с главным тренером Даниэлем Фарке и его тренерским штабом. Также клуб приостановил контракты с восемью легионерами. Речь идёт о Вандерсоне, Масиэле, Кайо, Эрике Ботхейме, Кристиане Рамиресе, Джоне Кордобе, Реми Кабелла и Викторе Классоне. Кабелла и Классон уже покинули клуб, Крыховяк близок к подписанию контракта с греческим АЕКом.

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