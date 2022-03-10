Титульный спонсор «Челси» приостановил сотрудничество с клубом

«Челси» остался без титульного спонсора Фото: globallookpress.com
«В свете недавно объявленных правительством санкций мы попросили "Челси" временно приостановить сотрудничество, в частности, убрать наш логотип с футболок и территории возле стадиона до дальнейшего уведомления.
Мы осознаем, что это решение повлияет на многих фанатов "Челси", которые страстно болеют за команду.
Однако, учитывая обстоятельства и санкции правительства, мы считаем это правильным поступком», — сказал представитель титульного спонсора «Челси».
Напомним, что 10 марта правительство Великобритании ввело санкции против владельца «Челси» Романа Абрамовича.