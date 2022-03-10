Великобритания ввела санкции против Абрамовича. Активы владельца «Челси» заморожены

Великобритании ввела санкции против владельца «Челси»

Активы бизнесмена в стране заморожены.

В связи с этим Абрамовичу, скорее всего, не удастся продать «Челси».

Ранее стало известно, что Абрамович отказался продавать «Челси» американо-швейцарскому консорциуму.

26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. Российский бизнесмен хочет получить от продажи «аристократов» £ 4 млрд (€ 4,84 млрд).

Абрамович владеет «Челси» с 2003 года. За это время синие стали пятикратными чемпионами Англии, по два раза побеждали в Лиге чемпионов и Лиге Европы, завоевали Суперкубок УЕФА, пять раз выиграли Кубок Англии, трижды брали Кубок лиги и дважды одержали победу в Суперкубке Англии.