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    Великобритания ввела санкции против Абрамовича. Активы владельца «Челси» заморожены

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    Великобритании ввела санкции против владельца «Челси» Романа Абрамовича.

    Роман Абрамович
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    Роман Абрамович

    Активы бизнесмена в стране заморожены.

    В связи с этим Абрамовичу, скорее всего, не удастся продать «Челси».

    Ранее стало известно, что Абрамович отказался продавать «Челси» американо-швейцарскому консорциуму.

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    • 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. Российский бизнесмен хочет получить от продажи «аристократов» £ 4 млрд (€ 4,84 млрд).

    Абрамович владеет «Челси» с 2003 года. За это время синие стали пятикратными чемпионами Англии, по два раза побеждали в Лиге чемпионов и Лиге Европы, завоевали Суперкубок УЕФА, пять раз выиграли Кубок Англии, трижды брали Кубок лиги и дважды одержали победу в Суперкубке Англии.

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