Агент: Айртон не будет покидать «Спартак» несмотря на разрешение ФИФА

Агент, представляющий защитника «Спартака», прокомментировал слухи о возможном переходе футболиста в турецкий «Фенербахче».

«Айртон не будет покидать "Спартак" несмотря на разрешение ФИФА», — сказал Лейте.

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов назвал новость об уходе Айртона «фейковой».

«В ближайшие дни будет появляться много сообщений наподобие этой фейковой новости от турецких журналистов. Мы не можем опровергать каждую.

Позицию клуба и команды наш главный тренер, спортивный директор и игроки выразили четко. Все намерены продолжить играть за "Спартак".

При этом очевидно, что давать долгосрочных обещаний и клясться в этой тяжелейшей ситуации никто не может.

Важно, что команда профессионально и со всей ответственностью — в полном составе — готовится к следующему матчу», — передает слова Зеленова Sport24.

Напомним, что в январе «Спартак» объявил о продлении контракта с защитником. Новое соглашение 24-летнего бразильца с московским клубом рассчитано до конца сезона-2025/26.