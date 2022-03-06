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    «Барселона» вырвала волевую победу у «Эльче»

    «Эльче» — «Барселона»: счет матча 1:2, обзор голов

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    В матче 27-го тура чемпионата Испании «Эльче» потерпел домашнее поражение от «Барселоны» — 1:2.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче на 44-й минуте открыли хозяева. Педри неаккуратно сыграл в отборе, протолкнув мяч в свою штрафную, где свой шанс получил Чавес, пробивший точно в дальний нижний угол ворот.

    На 60-й минуте счет сравнялся. Дембеле слева выполнил кросс в штрафную, Альба в касание сделал пас в центр, а Ферран Торрес протолкнул мяч в угол ворот.

    А на 84-й минуте в ворота «Эльче» был назначен пенальти за игру рукой в штрафной. Депай мощнейшим ударом с «точки» загнал мяч в самую девятку.

    После этой игры «Барселона» идет на третьей позиции в таблице Примеры — 48 очков, «Эльче» — 14-е место и 29 очков.

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