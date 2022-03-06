«Эльче» — «Барселона»: счет матча 1:2, обзор голов

В матче 27-го тура чемпионата Испаниипотерпел домашнее поражение от— 1:2.

Счет в матче на 44-й минуте открыли хозяева. Педри неаккуратно сыграл в отборе, протолкнув мяч в свою штрафную, где свой шанс получил Чавес, пробивший точно в дальний нижний угол ворот.

На 60-й минуте счет сравнялся. Дембеле слева выполнил кросс в штрафную, Альба в касание сделал пас в центр, а Ферран Торрес протолкнул мяч в угол ворот.

А на 84-й минуте в ворота «Эльче» был назначен пенальти за игру рукой в штрафной. Депай мощнейшим ударом с «точки» загнал мяч в самую девятку.

После этой игры «Барселона» идет на третьей позиции в таблице Примеры — 48 очков, «Эльче» — 14-е место и 29 очков.