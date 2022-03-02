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    Вернер может вернуться в Германию

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    Нападающий «Челси» Тимо Вернер может снова оказаться в Германии, сообщает Sky Sport Deutschland.

    Тимо Вернер
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    Тимо Вернер

    По данным источника, интерес к игроку проявляет дортмундская «Боруссия». Однако никаких переговоров пока не велось.

    Помешать трансферу может финансовый фактор, в «Челси» Вернеру платят почти 16 миллионов евро, но для перехода в «Боруссию» ему придется пойти на снижение зарплаты.

    Вернер перешел в «Челси» 1 июля 2020 года из «РБ Лейпциг» за 53 миллиона евро. В текущем сезоне он принял участие в 21-м матче за «Челси» во всех турнирах, в котором отметился шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

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