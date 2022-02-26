Индзаги: Судьбу матчей решают моменты, и сейчас «Интеру» не повезло

Главный тренер «Интера»прокомментировал ничью с «Дженоа» (0:0) в матче 27-го тура Серии А.

«Естественно, такой результат оставляет горький привкус. Мы знали, что могли бы подойти лучше к своим моментам. "Дженоа" находится в хорошей форме, соперник создавал нам проблемы в первые 20 минут, но после этого мы, безусловно, заслуживали большего. Как и на прошлой неделе с "Сассуоло", мы нанесли 20 ударов по воротам и не забили. Очевидно, нам нужно работать лучше, это просто один из неудачных периодов, но мы не должны терять голову. Я увидел хорошую игру, нам просто нужно вернуться на победный путь.

"Дженоа" было непросто сломать, но мы 37 раз вошли в их штрафную, нанесли 20 ударов, попали в перекладину, были и другие моменты, которые мы вполне могли реализовать. Очевидно, что того, что мы делаем сейчас, недостаточно для победы, нам нужно делать больше.

Мы знаем, что судьбу матчей решают моменты, и сейчас нам не повезло. Это разочаровывает болельщиков, которые поддерживали нас с первой до последней минуты, но я чувствую, что они гордятся тем, что мы делаем в этом сезоне», — цитирует Индзаги Sky Sport Italia.

Календарь и таблица Серии А

«Интер» имеет 55 очков и идет на втором месте с игрой в запасе. Отставание от «Милана» два пункта. «Дженоа» на 19 строчке таблицы.