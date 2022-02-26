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    Индзаги: Судьбу матчей решают моменты, и сейчас «Интеру» не повезло

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    Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал ничью с «Дженоа» (0:0) в матче 27-го тура Серии А.

    Симоне Индзаги
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    Симоне Индзаги

    «Естественно, такой результат оставляет горький привкус. Мы знали, что могли бы подойти лучше к своим моментам. "Дженоа" находится в хорошей форме, соперник создавал нам проблемы в первые 20 минут, но после этого мы, безусловно, заслуживали большего. Как и на прошлой неделе с "Сассуоло", мы нанесли 20 ударов по воротам и не забили. Очевидно, нам нужно работать лучше, это просто один из неудачных периодов, но мы не должны терять голову. Я увидел хорошую игру, нам просто нужно вернуться на победный путь.

    "Дженоа" было непросто сломать, но мы 37 раз вошли в их штрафную, нанесли 20 ударов, попали в перекладину, были и другие моменты, которые мы вполне могли реализовать. Очевидно, что того, что мы делаем сейчас, недостаточно для победы, нам нужно делать больше.

    Мы знаем, что судьбу матчей решают моменты, и сейчас нам не повезло. Это разочаровывает болельщиков, которые поддерживали нас с первой до последней минуты, но я чувствую, что они гордятся тем, что мы делаем в этом сезоне», — цитирует Индзаги Sky Sport Italia.

    Календарь и таблица Серии А

    «Интер» имеет 55 очков и идет на втором месте с игрой в запасе. Отставание от «Милана» два пункта. «Дженоа» на 19 строчке таблицы.

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