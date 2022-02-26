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    Абрамович передал руководство «Челси» благотворительному фонду

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    Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович сообщил, что передал управление клубом благотворительному фонду.

    Роман Абрамович
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    Роман Абрамович

    «В течение почти 20 лет владения "Челси" я всегда рассматривал свою роль в клубе как некоторого хранителя, чья работа заключается в обеспечении того, чтобы мы были настолько успешными, насколько мы можем быть сегодня, а также в создании будущего, играя положительную роль в наших сообществах.

    Я всегда принимал решения, исходя из интересов клуба. Я по-прежнему привержен этим ценностям. Вот почему сегодня я передаю попечителям благотворительного фонда "Челси" руководство и заботу о "Челси".

    Я считаю, что в настоящее время они находятся в лучшем положении, чтобы заботиться об интересах клуба, игроков, персонала и болельщиков», — цитирует Абрамовича официальный сайт «Челси».

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