Официально: Финал Лиги чемпионов-2021/22 пройдет на «Стад де Франс»

УЕФА объявил о переносе финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 из Санкт-Петербурга в Париж.

Решающий матч главного еврокубка пройдет на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени 28 мая.

«УЕФА хотел бы выразить благодарность и признательность президенту Франции Эммануэлю Макрону за его личную поддержку и приверженность переносу самого престижного матча в европейском клубном футболе во Францию во время беспрецедентного кризиса.

Вместе с правительством Франции УЕФА будет полностью поддерживать усилия многих заинтересованных сторон по обеспечению спасения футболистов и их семей на Украине, которые сталкиваются с ужасными человеческими страданиями, разрушениями и вынужденным перемещением», — говорится в сообщении на официальном сайте организации.

Причиной стала специальная военная операция РФ в Украине, которая расценивается европейской общественностью как вторжение на территорию суверенного государства.