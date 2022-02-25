Официально: Финал Лиги чемпионов-2021/22 пройдет на «Стад де Франс»

Решающий матч главного еврокубка пройдет на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени 28 мая.
«УЕФА хотел бы выразить благодарность и признательность президенту Франции Эммануэлю Макрону за его личную поддержку и приверженность переносу самого престижного матча в европейском клубном футболе во Францию во время беспрецедентного кризиса.
Вместе с правительством Франции УЕФА будет полностью поддерживать усилия многих заинтересованных сторон по обеспечению спасения футболистов и их семей на Украине, которые сталкиваются с ужасными человеческими страданиями, разрушениями и вынужденным перемещением», — говорится в сообщении на официальном сайте организации.
Причиной стала специальная военная операция РФ в Украине, которая расценивается европейской общественностью как вторжение на территорию суверенного государства.