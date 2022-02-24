В 20:45 24.02.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав 1/16 финала Лиги конференций.

Последний матч между собой: «Спарта П» — «Партизан» 0:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Партизан» — «Спарта П» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.02.

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