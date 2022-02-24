Сербский «Партизан» сыграет на своем поле против пражской «Спарты» в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги конференций. Матч пройдет 24 февраля в Белграде, начало — в 20:45 мск. «Партизан» — «Спарта» Прага: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Партизан»

Первый матч завершился неожиданной победой «Партизана» — 1:0. В Праге, вопреки ожиданиями, была абсолютно равная игра. Это стало небольшим сюрпризом.

Несмотря на то, что гостевые голы теперь не играют никакой роли, «Партизан» получил серьезное преимущество.

В чемпионате Сербии «Партизан» после небольшой паузы одержал две уверенные победы, благодаря чему сохранил отрыв от «Црвены Звезды».

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«Партизан» в текущем сезоне проиграл на своем поле всего лишь один матч.

«Спарта»

«Спарта» оказалась в Лиге конференций транзитом через Лигу Европы. Осенью чехи с трудом набрали в шести матчах группового этапа семь очков. При этом в гостях пражский клуб ни разу не выиграл и не забил ни одного мяча.

Ну а теперь «Спарта» провалила и домашний матч. Как ни странно, но она была ни чуть не лучше «Партизана» даже на своем поле.

После небольшой зимней паузы «Спарта» пока что одержала только одну победу, выиграв в Кубке Чехии у «Славии».

Прогноз и ставка

На «Партизан» в этом матче можно поставить за 2.02, ничью букмекеры предлагают за 3.54, а победу «Спарты» — за 4.05.

Несмотря на то, что сербы выиграли в первом матче с минимальным преимуществом, камбэка, судя по всему, не будет. В очень сложной обстановке на стадионе в Белграде «Спарте» будет очень непросто.

Ставка — победа «Партизана» за 2.02.

К томе же, «Партизан» в этом сезоне очень хорошо играет на своем поле.