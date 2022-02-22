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    Аллегри поделился ожиданиям от матча с «Вильярреалом»

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    Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Вильярреалом». Команды встретятся в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Массимилиано Аллегри
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    Массимилиано Аллегри

    «Мы не должны перегружать Влаховича. У него дебют, не будем об этом забывать. Я должен защищать его, как защищал других. Ему всего 22 года.

    Мы всегда играем на победу, как в Кубке Италии, так и в Лиге чемпионов. Очевидно, все зависит от того, как пойдут дела. Изменится ли наш подход с отменой правила выездного гола? Пока не знаю, давайте пока подумаем, как завтра добиться положительного результата.

    Судьба противостояния еще не решена. "Вильярреал" проводит очень хороший отрезок, как и мы. У них техничная команда с отличным тренером. Это будет тактический матч — мы должны быть внимательны к деталям и запастись терпением. Нам нужно будет собраться и соблюсти правильный баланс в игре», — приводит слова Аллегри официальный сайт УЕФА.

    Матч «Вильярреал» — «Ювентус» пройдет 22 февраля и начнется в 23:00 мск. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться здесь.

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