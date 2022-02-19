«Кадис» — «Хетафе»: счет матча 1:1, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Уже на 6-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти, который реализовал Борха Майораль.
В добавленное к первому тайму время Альваро Негредо сравнял счет.
Футбол. Испания. Примера
Кадис — Хетафе 1:1
Голы: 0:1 Борха Майораль (пенальти) (6'), 1:1 Альваро Негредо (45 + 3') Кадис: Jeremías Ledesma, Луис Эрнандес, Fali (Кала Хуан, 65'), Víctor Chust, Карлос Акапо (Сальва Санчес, 79'), Феде Сан Эметерио (Хосе Мари, 85'), Рубен Алькарас, Альфонсо Эспино, Лукас Перес, Альваро Негредо, Энтони Лосано (Рубен Собрино, 79') Хетафе: Борха Майораль (Сандро Рамирес, 68'), Энес Унал, Мауро Арамбарри, Окай Йокушлу (Флорентину Луиш, 61'), Оскар, Якуб Янкто, Jorge Cuenca, Стефан Митрович (Эрик Кабако, 62'), Даконам Дьене, Дамиан Суарес, Давид Сория Предупреждения: Альваро Негредо (5'), Окай Йокушлу (19'), Альфонсо Эспино (32'), Рубен Алькарас (35'), Мауро Арамбарри (51'), Дамиан Суарес (82'), Якуб Янкто (90 + 4')
«Кадис» набрал 20 очков и поднялся на 18-е место в турнирной таблице ла лиги. «Хетафе» с 26 баллами расположился на 15-й позиции.