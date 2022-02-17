Несостоявшийся камбэк. «Зенит» в веселом матче проиграл «Бетису»

«Зенит» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы на своём поле уступил «Бетису» — 2:3. Пропустив два быстрых мяча из-за грубых ошибок в обороне питерцы сумели отыграться, но сами подарили третий гол сопернику. Преимущество выездного гола отменено, так что перед ответной встречей дела «Зенита» не безнадёжны.

Ход матча

7’ Ракицкий пошёл в подкат, но вместо мяча задел ноги соперника. Судья сразу полез в карман за жёлтой карточкой.

8’ 0:1 Гвидо Родригес. Хоакин Санчес подал с правого полуфланга после розыгрыша штрафного к дальней штанге, и Гидо Родригес, выигравший верх у Ракицкого, послал мяч в ближний угол.

12’ Дзюба попрессинговал голкипера Руи Силву, а тот слегка потерял концентрацию и чуть не подарил мяч сопернику.

18’ 0:2 Виллиан Жозе. Потерял «Зенит» мяч в центре поля, пошла контратака «Бетиса» по центру. Завершающий низовой удар Жозе Виллиан нанес почти с линии штрафной в левый нижний угол. Чистяков попытался помешать сопернику в подкате, но мяч пролетел у него между ног.

24’ Клаудиньо пробивал из пределов штрафной гостей после скидки от Дзюбы — блокирована попытка. Малком после подбора также не смог направить мяч мимо защитника «Бетиса».

25’ 1:2 Артём Дзюба. Вендел здорово сработал в отборе, далее атака ушла на правый край, Караваев на скорости сделал мягкую подачу к линии вратарской, а Дзюба, выиграв борьбу в воздухе, головой направил мяч в сетку ворот.

28’ 2:2 Малком. Вендел сделал пас низом в штрафную «Бетиса», где Малком зацепился за линию офсайда, чуть продвинулся вперёд и низом пробил в дальний угол ворот.

36’ Малком с левого фланга исполнил классный кросс к линии вратарской, Дзюба здорово открылся между двух защитников и нанёс удар головой — чуть выше перекладины

41’ 2:3 Андрес Гуардадо. Привезли себе гол питерцы. Кержаков небрежно отдал короткий пас вперёд Ракицкому, тот пропустил мяч мимо себя, и пришёл снаряд к Руйбалю. Почти сразу же Гуардадо оказался с глазу на глаз с Кержаковым и обводящим ударом переиграл вратаря питерцев.

55’ Угловой заработали хозяева, Круговой навесил в центр штрафной «Бетиса», но Чистякову не дали пробить головой.

66’ Малком сделал своевременный пас низом в гостевую штрафную, заметив рывок Кузяева, после чего Далер здорово приложился, но мяч угодил в перекладину.

81’ Малком задержал мяч и застопорил атаку «Зенита», после чего хозяева допустили грубую потерю в центре поля. Гости убежали в контратаку, и Тельо простил питерцев, не попав в ближний угол со своего левого полуфланга.

90+1’ Прошла подача от Мостового в штрафную «Бетиса», где Сергеев грудью сделал скидку к воротам, но у Юри Альберто сняли мяч с ноги.

Футбол. Лига Европы. 1/16 финала Зенит — Бетис 2:3 Голы: 0:1 Родригес Гидо (8'), 0:2 Виллиан Жозе (18'), 1:2 Артём Дзюба (25'), 2:2 Малком (28'), 2:3 Андрес Гуардадо (41') Зенит: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев (Андрей Мостовой, 46'), Дмитрий Чистяков (Александр Ерохин, 88'), Вильмар Барриос, Ярослав Ракицкий (Данил Круговой, 46'), Дуглас Сантос, Далер Кузяев, Вендел, Клаудиньо (Yuri Alberto, 65'), Малком, Артём Дзюба (Иван Сергеев, 73') Бетис: Виллиан Жозе (Борха Иглесиас, 79'), Хуанми (Кристиан Тельо, 58'), Хоакин (Вилльям Карвалью, 58'), Айтор Руйбаль (Эктор Бельерин, 86'), Андрес Гуардадо, Родригес Гидо, Алекс Морено, Эдгар Гонсалес, Херман Песселья, Юссуф Сабали, Руи Силва Предупреждения: Ярослав Ракицкий (7'), Кристиан Тельо (75'), Вильмар Барриос (90 + 2')

Следующие матчи

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между командами состоится 24 февраля в Севилье.

Календарь и таблица Лиги Европы

В ближайшем матче «Бетис» 20 февраля в рамках 25 тура Ла лиги примет «Мальорку». Сезон РПЛ для «Зенита» возобновится 28 февраля домашним матчем 19-го тура с «Рубином».

Прямая речь

Мануэль Пеллегрини, главный тренер «Бетиса»

— Мы ждали подобного матча. «Зенит» очень опасен в атаке, в составе есть бразильцы, которые умеют забивать. Мы вели 2:0, «Зенит» среагировал. Но самое важное — не чувствовать этого воздействия, не развалиться. Впереди еще 90 минут, рано думать, что мы уже прошли в следующий раунд.

«Зенит» любит закрывать центр, мы пытались атаковать через фланги, особенно через Тельо. Учитывали усталость некоторых игроков. Не столько физическую, сколько эмоциональную. Нам может хватать концентрации, хотя сегодня не все получилось. Не стоит недооценивать «Зенит», они забили три гола «Челси». А «Челси» вообще-то победитель Лиги чемпионов и чемпионата мира. Поэтому не очень переживаю по поводу нашей обороны.

Сергей Семак, главный тренер «Зенита»

— Плохо вошли в игру и в обороне, и в атаке. Ошибки в обороне привели к трем голам в первом тайме. Отыграться было сложно, но ребята переломили ход матча, могли надеяться на более удачный результат. Думаю, по моментам мы не уступили, но игра в обороне помешала добиться победы.

Почему поменяли схему? Мы играли дома, нужен был игрок для того, чтобы играть высоко, прессинговать. В первом тайме неправильно располагались, действовали не так, как хотелось. Много ошибались. Нам нужно было срочно что-то делать, чтобы во втором тайме не получить еще три.

Гидо Родригес, полузащитник «Бетиса»

— Очень открытый первый тайм, после двух голов мы не смогли контролировать игру. Но добились отличного результата, хотя и будет очень тяжелый [ответный] матч. Не могу сказать, что оборона беспокоит, но на поле мы переживали. У «Зенита» хорошие атакующие игроки. В таких матчах и забивают, и пропускают. Теперь нужно исправлять ошибки перед ответной игрой.