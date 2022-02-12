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    «Севилья» выиграла у «Эльче» и сократила отставание от «Реала»

    «Севилья» — «Эльче»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Севилья Эльче
    В матче 24-го тура Ла Лиги «Севилья» одержала домашнюю победу над «Эльче» — 2:0.

    «Севилья»
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    «Севилья»

    По голу в составе победителей забили Папу Гомес и Рафа Мир, которому ассистировал Антони Марсьяль.

    Футбол. Испания. Примера
    Севилья — Эльче 2:0
    Голы: 1:0 Алехандро Гомес (70'), 2:0 Рафаэль Мир Висенте (76') Севилья: Яссин Буну, Жюль Кунде, Диего Карлос, Карим Рекик, Маркос Акунья, Жоан Жордан (Томас Делейни, 60'), Иван Ракитич (Оливер Торрес, 90'), Алехандро Гомес, Хесус Корона (Рафаэль Мир Висенте, 60'), Юссеф Эн-Несири (Мунир Эль-Хаддади, 46'), Антони Марсьяль (Фернандо, 82') Эльче: Пере Милья (Pablo Piatti, 74'), Гидо Каррильо, Фидель Чавес (Хавьер Пасторе, 58'), Херард Гумбау (Кике Перес, 74'), Омар Маскарель, Тете Моренте (Хосан, 73'), Хоан Мохика, Гонсало Верду, Энсо Роко, Элибельтон Паласиос (Антонио Барраган, 39'), Эдгар Бадия Предупреждения: Гонсало Верду (35'), Херард Гумбау (36'), Эдгар Бадия (69'), Хавьер Пасторе (80'), Энсо Роко (88'), Маркос Акунья (90')

    «Севилья» с 50 очками идет второй в турнирной таблице Ла Лиги, на 3 очка отставая от «Реала», у которого есть игра в запасе.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    У «Эльче» 26 очков и 14-я позиция.

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