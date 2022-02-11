«Нант» обыграл «Бастию» в 1/4 финала Кубка Франции

В матче 1/4 финала Кубка Францииодержал домашнюю победу над— 2:0.

На 3-й минуте с пенальти счет открыл Людовик Блас, а на 71-й окончательный результат на табло установил Рандаль Коло Муани.

Футбол. Франция. Кубок Нант — Бастия 2:0 Голы: 1:0 Людовик Блас (пенальти) (3'), 2:0 Рандаль Коло Муани (71') Нант: Remy Descamps, Sebastien Corchia, Андрей Жиротто, Николя Паллуа, Quentin Merlin (Деннис Аппиа, 90'), Роли Перейра де Са, Вилан Сиприен (Виллем Геббельс, 63'), Педро Чиривелья, Людовик Блас, Рандаль Коло Муани, Моузес Саймон (Маркус Режис Коко, 78') Бастия: Benjamin Santelli (Chaouki Ben Saada, 76'), Frank Magri (Adil Taoui, 63'), Kevin Schur, Sebastien Lamonge, Tom Ducrocq (Anthony Robic, 63'), Christophe Vincent, Julien Le Cardinal (Julien Boyer, 68'), Lloyd Palun (Anthony Roncaglia, 76'), Dominique Guidi, Joris Sainati, Джонни Плесид Предупреждения: Joris Sainati (1'), Anthony Robic (85')

В полуфинале «Нант» сыграет с «Монако», в другом полуфинале «Ницца» сыграет на выезде против «Версаля» из четвертого дивизиона Франции.

Финал турнира состоится 8 мая на стадионе «Стад де Франс».

Напомним, действующим обладателем трофея является «ПСЖ». В прошлом году парижане в финале обыграли «Монако» (2:0).