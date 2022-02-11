Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр БольшуновБольшунов — Клебо, раунд 3. Анонс событий на Олимпиаде-2022 11 февраля
  • 00:41
    • Дубль Жоты принес «Ливерпулю» победу над «Лестером»
  • 00:48
    • «Арсенал» в меньшинстве одолел «Вулверхэмптон»
  • 22:03
    • «Фиорентина» в меньшинстве обыграла «Аталанту» в четвертьфинале Кубка Италии
  • 17:41
    • Немецкие саночники стали олимпийскими чемпионами в командной эстафете. Россия — четвёртая
  • 16:23
    • Ирене Схаутен с олимпийским рекордом завоевала золото ОИ на 5000 м, Воронина — 6-я
    Все новости спорта

    «Нант» обыграл «Бастию» в 1/4 финала Кубка Франции

    Футбол Кубок Франции Футбол Франции Нант Бастия
    В матче 1/4 финала Кубка Франции «Нант» одержал домашнюю победу над «Бастией» — 2:0.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    На 3-й минуте с пенальти счет открыл Людовик Блас, а на 71-й окончательный результат на табло установил Рандаль Коло Муани.

    Футбол. Франция. Кубок
    Нант — Бастия 2:0
    Голы: 1:0 Людовик Блас (пенальти) (3'), 2:0 Рандаль Коло Муани (71') Нант: Remy Descamps, Sebastien Corchia, Андрей Жиротто, Николя Паллуа, Quentin Merlin (Деннис Аппиа, 90'), Роли Перейра де Са, Вилан Сиприен (Виллем Геббельс, 63'), Педро Чиривелья, Людовик Блас, Рандаль Коло Муани, Моузес Саймон (Маркус Режис Коко, 78') Бастия: Benjamin Santelli (Chaouki Ben Saada, 76'), Frank Magri (Adil Taoui, 63'), Kevin Schur, Sebastien Lamonge, Tom Ducrocq (Anthony Robic, 63'), Christophe Vincent, Julien Le Cardinal (Julien Boyer, 68'), Lloyd Palun (Anthony Roncaglia, 76'), Dominique Guidi, Joris Sainati, Джонни Плесид Предупреждения: Joris Sainati (1'), Anthony Robic (85')

    В полуфинале «Нант» сыграет с «Монако», в другом полуфинале «Ницца» сыграет на выезде против «Версаля» из четвертого дивизиона Франции.

    Финал турнира состоится 8 мая на стадионе «Стад де Франс».

    Напомним, действующим обладателем трофея является «ПСЖ». В прошлом году парижане в финале обыграли «Монако» (2:0).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько времени на раскачку возьмет Россия в матче с Данией?
  • Дания — Россия. Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • «ПСЖ» потеряет очки в матче с «Ренном»?
  • «ПСЖ» — «Ренн». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • Сможет ли «Лейпциг» выиграть у «Кельна»?
  • «Лейпциг» — «Кельн». Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.21
  • Экспресс дня 11 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Дания — Россия
  • Хоккей
  • Сегодня в 07:10
    •  2.60
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Лейпциг — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Севилья — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Порту — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.85
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Саутгемптон
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Канада — США
  • Хоккей
  • Завтра в 07:10
    •  2.10
  • Прогноз на матч Анахайм — Сиэтл
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры