Бруно Виана перешел в «Химки» на правах аренды до конца сезона

Бразильский защитник «Браги»перешёл в «Химки» на правах аренды до конца сезона. Об этом сообщает официальный сайт подмосковного клуба.

«Виана — воспитанник бразильского "Крузейро", в составе которого начал профессиональную карьеру. В 2016 году Бруно перешёл в "Олимпиакос" и после сезона в греческом клубе защитник заинтересовал португальскую "Брагу". После годичной аренды он подписал полноценный контракт с португальским клубом. До перехода в "Химки" футболист выступал в Бразилии за "Фламенго", — говорится в сообщении пресс-службы химчан.

В прошлом году Бруно на правах аренды играл за бразильский "Фламенго", проведя за команду 36 матчей. "Химки" занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ.