В «Краснодаре» опровергли слухи об интересе к Диего Косте

Диего Коста Фото: globallookpress.com
Ранее в зарубежных СМИ появились сообщения, что 33-летний футболист получил предложения от «Зенита» и «Краснодара». Петербургский клуб ранее также опроверг эту информацию.
«Как вы сами думаете, фейк ли это? Возьмите и посчитайте наших легионеров. Как я могу слухи комментировать? Возьмите и посчитайте, скольким легионерам разрешено играть и сколько у нас в команде, вам все станет ясно.
Интересовался ли вообще "Краснодар" Диего Костой? Я не комментирую слухи», — цитирует Бузникина «ВсеПроСпорт».