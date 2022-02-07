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    В «Краснодаре» опровергли слухи об интересе к Диего Косте

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    Глава селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин назвал слухами информацию об интересе клуба к экс-форварду «Челси» и «Атлетико» Диего Косте.

    Диего Коста
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    Диего Коста

    Ранее в зарубежных СМИ появились сообщения, что 33-летний футболист получил предложения от «Зенита» и «Краснодара». Петербургский клуб ранее также опроверг эту информацию.

  • Диего Коста может перейти в «Зенит» или «Краснодар»
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    • «Как вы сами думаете, фейк ли это? Возьмите и посчитайте наших легионеров. Как я могу слухи комментировать? Возьмите и посчитайте, скольким легионерам разрешено играть и сколько у нас в команде, вам все станет ясно.

    Интересовался ли вообще "Краснодар" Диего Костой? Я не комментирую слухи», — цитирует Бузникина «ВсеПроСпорт».

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