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    Салах поделился ожиданиями от финала Кубка Африки

    Футбол Календарь Кубка Африки Кубок Африки-2021 Сборная Египта Сборная Сенегала
    Форвард сборной Египта Мохамед Салах высказался о предстоящем матче против Сенегала в финале Кубка Африки.

    Мохамед Салах
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    Мохамед Салах

    «Здорово сыграть против такой команды, как Сенегал, и против Садио Мане. Завтра мы будем соперниками, а потом снова будем партнерами по клубу.

    Мы немного говорили перед нашей игрой с Марокко, я спрашивал, как его голова. Тогда я сказал, что надеюсь увидеться с ним в финале и провести хороший матч.

    Выиграть трофей со своей сборной — это нечто особенное. Я выигрывал Лигу чемпионов — это было прекрасное ощущение. Я побеждал в АПЛ с командой, которой это не удавалось 30 лет. Я выигрывал в Швейцарии, выигрывал везде. А теперь хочу впервые победить со своей страной. Надеюсь, завтра это получится», — сказал Салах Liverpool Echo.

    Прогноз на матч Египет — Сенегал

    Игра между Египтом и Сенегалом состоится сегодня, 6 февраля. Начало встречи запланировано на 22:00 по мск.

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