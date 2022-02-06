Салах поделился ожиданиями от финала Кубка Африки

Форвард сборной Египтавысказался о предстоящем матче против Сенегала в финале Кубка Африки.

«Здорово сыграть против такой команды, как Сенегал, и против Садио Мане. Завтра мы будем соперниками, а потом снова будем партнерами по клубу.

Мы немного говорили перед нашей игрой с Марокко, я спрашивал, как его голова. Тогда я сказал, что надеюсь увидеться с ним в финале и провести хороший матч.

Выиграть трофей со своей сборной — это нечто особенное. Я выигрывал Лигу чемпионов — это было прекрасное ощущение. Я побеждал в АПЛ с командой, которой это не удавалось 30 лет. Я выигрывал в Швейцарии, выигрывал везде. А теперь хочу впервые победить со своей страной. Надеюсь, завтра это получится», — сказал Салах Liverpool Echo.

Прогноз на матч Египет — Сенегал

Игра между Египтом и Сенегалом состоится сегодня, 6 февраля. Начало встречи запланировано на 22:00 по мск.