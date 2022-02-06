Сенегал сыграет на своем поле с Египтом в рамках финала Кубка африканских наций. Матч пройдет 6 февраля, начало — в 22:00 мск. Сенегал — Египет: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сенегал

Сенагальцы постепенно набирают обороты. После неуверенного группового этапа, Садио Мане и компания уверенно проследовали в финал.

В предыдущем раунде Сенегал одолел сборную Буркина-Фасо (1:3). Причем до того с таким же счетом была обыграна Экваториальная Гвинея.

Коэффициенты матча Сенегал — Египет 1 2.15 X 2.80 2 4.30 Ставка

Причем в активе у Мане три забитых мяча на турнире. Выше его в списке бомбардиров лишь камерунцы Абубукар и Экамби.

Прогнозы на Кубок Африки

Исторически Сенегал довольно успешно играет против Египета. Из пяти последних очных поединков сенегальцы выиграли трижды при двух поражениях.

Египет

Египтяне на турнире проходят сильных соперников. В полуфинале «фараоны» пробили себе путь в финал, в серии пенальти одолев Камерун.

До того египтяне в овертайме сняли скальп со столь же сильных марокканцев (2:1). Да и фарт пока на стороне «фараонов», ведь и ивуарийцев в 1/8 финала они также обыграли в серии пенальти.

А вот Мохаммед Салах пока забил всего два мяча на турнире. Быть может, лидер сборной Египта оставил голы на финальный поединок?!

Египет постарается сыграть на своих козырях. Скоростные качества Салаха и при поддержке партнеров может стать решающим фактором.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Сенегал за 2.10, на ничью за 2.80, а на Египет — за 4.50.

Сенегал прекрасно выглядит в атаке, в двух последних матчах забивая по три мяча.

Египтяне выбили сильных соперников, и наверняка сыграют на своих козырях .

Фактор фартовости и класса Салаха станет решающим в финале. Наши прогноз и ставка — Проход Египта с коэффициентом 2.60.