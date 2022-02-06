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    Триумф «фараонов»?

    Сенегал — Египет. Прогноз, ставка (к. 2.60) на футбол, финал Кубока африканских наций, 6 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Сенегал — Египет
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    Мохаммед Салах
    Сенегал сыграет на своем поле с Египтом в рамках финала Кубка африканских наций. Матч пройдет 6 февраля, начало — в 22:00 мск. Сенегал — Египет: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Африки-2021. Финал 06 Февраля 2022 года
    Сенегал
  • Дакар
    •  Сенегал 22:00 Египет Египет
  • Каир
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    Сенегал

    Сенагальцы постепенно набирают обороты. После неуверенного группового этапа, Садио Мане и компания уверенно проследовали в финал.

    В предыдущем раунде Сенегал одолел сборную Буркина-Фасо (1:3). Причем до того с таким же счетом была обыграна Экваториальная Гвинея.

    Коэффициенты матча Сенегал — Египет

  • 1
  • 2.15
  • X
  • 2.80
  • 2
  • 4.30
  • Ставка
    •

    Причем в активе у Мане три забитых мяча на турнире. Выше его в списке бомбардиров лишь камерунцы Абубукар и Экамби.

    Прогнозы на Кубок Африки

    Исторически Сенегал довольно успешно играет против Египета. Из пяти последних очных поединков сенегальцы выиграли трижды при двух поражениях.

    Египет

    Египтяне на турнире проходят сильных соперников. В полуфинале «фараоны» пробили себе путь в финал, в серии пенальти одолев Камерун.

    До того египтяне в овертайме сняли скальп со столь же сильных марокканцев (2:1). Да и фарт пока на стороне «фараонов», ведь и ивуарийцев в 1/8 финала они также обыграли в серии пенальти.

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    • А вот Мохаммед Салах пока забил всего два мяча на турнире. Быть может, лидер сборной Египта оставил голы на финальный поединок?!

    Египет постарается сыграть на своих козырях. Скоростные качества Салаха и при поддержке партнеров может стать решающим фактором.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Сенегал за 2.10, на ничью за 2.80, а на Египет — за 4.50.

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    Сенегал прекрасно выглядит в атаке, в двух последних матчах забивая по три мяча.

    Египтяне выбили сильных соперников, и наверняка сыграют на своих козырях.

    Фактор фартовости и класса Салаха станет решающим в финале. Наши прогноз и ставка — Проход Египта с коэффициентом 2.60.

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    Сенегал — Египет: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 06.02.2022. Прогнозы на футбол. Триумф «фараонов»?
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