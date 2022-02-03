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    Соболев: Хочется играть в сборной. Но, может быть, Карпин не видит меня в своей схеме

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    Нападающий «Спартака» Александр Соболев признался, что расстроится, если не получит вызов в сборную России на стыковые матчи отбора ЧМ-2022 с Польшей.

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    «Говорил ли я с Карпиным, когда он заезжал на сбор в ЦСКА? Я с ним не общался.

    Задевает ли, что меня не видят кандидатом в сборную? Нет. Буду забивать, отдавать передачи, хорошо играть — буду в сборной. Надо выполнять свою работу нападающего, вот и всё.

    Карпину не нужны большие форварды? Почему? Заболотного же вызывают. Вообще, у каждого тренера своя тактика и своё видение игры. Может быть, Карпин не видит меня в своей схеме. Я это тоже понимаю.

    Конечно, расстроюсь, если матч с Польшей буду смотреть по телевизору. Хочется играть в сборной. Но чтобы играть там, нужно играть в клубе — и играть хорошо», — приводит слова Соболева «Чемпионат».

    Сборной России предстоит встретиться с национальной командой Польши в полуфинальном стыковом матче за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Игра состоится 24 марта 2022 года.

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