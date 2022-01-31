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    • «Зенит» объявил о переходе Азмуна в «Байер»
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    Гендиректор «Зенита»: Изначально договорились с «Интернасьоналом», что Альберто перейдет летом

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    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал переход в команду нападающего «Интернасьонала» Юри Алберто.

    Юри Альберто
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    Юри Альберто

    «Изначально "Зенит" и "Интернасьонал" договорились, что переход нападающего Юри Алберто в "Зенит" состоится летом.

    Одновременно с этим Сердар Азмун подписал контракт с "Байером" о переходе в качестве свободного агента в июне этого года.

    Клубы провели интенсивные переговоры, благодаря чему переход Азмуна в "Байер" состоится уже этой зимой, и этой же зимой к "сине-бело-голубым" присоединится Юри Альберто.

    Сумма, полученная за трансфер Азмуна в "Байер", будет компенсировать расходы "Зенита" на приобретение Алберто в зимнее трансферное окно», — приводят слова Медведева РИА Новости.

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