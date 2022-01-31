Гендиректор «Зенита»: Изначально договорились с «Интернасьоналом», что Альберто перейдет летом

Генеральный директор «Зенита»прокомментировал переход в команду нападающего «Интернасьонала»

«Изначально "Зенит" и "Интернасьонал" договорились, что переход нападающего Юри Алберто в "Зенит" состоится летом.

Одновременно с этим Сердар Азмун подписал контракт с "Байером" о переходе в качестве свободного агента в июне этого года.

Клубы провели интенсивные переговоры, благодаря чему переход Азмуна в "Байер" состоится уже этой зимой, и этой же зимой к "сине-бело-голубым" присоединится Юри Альберто.

Сумма, полученная за трансфер Азмуна в "Байер", будет компенсировать расходы "Зенита" на приобретение Алберто в зимнее трансферное окно», — приводят слова Медведева РИА Новости.