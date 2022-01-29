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    «Фиорентина» объявила о переходе Кабрала

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    «Фиорентина» сообщила на своем официальном сайте о переходе нападающего «Базеля» Артура Кабрала.

    Артур Кабрал
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    Артур Кабрал

    Клуб из Флоренции полностью выкупил права на 23-летнего бразильца.

    По данным итальянских СМИ, сумма трансфера составила 16 миллионов евро.

    Кабрал в текущем сезоне забил 27 мячей в 31-м матче за «Базель».

    Ранее на этой неделе «Фиорентина» продала «Ювентусу» сербского нападающего Душана Влаховича за 75 миллионов евро.

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