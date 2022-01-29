«Фиорентина» объявила о переходе Кабрала

Артур Кабрал Фото: globallookpress.com
Клуб из Флоренции полностью выкупил права на 23-летнего бразильца.
По данным итальянских СМИ, сумма трансфера составила 16 миллионов евро.
Il nostro nuovo numero 9️⃣⚜️#ForzaViola 💜 #Fiorentina #ACFFiorentina #Cabral pic.twitter.com/aG9Ze6504N— ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 29, 2022
Кабрал в текущем сезоне забил 27 мячей в 31-м матче за «Базель».
Ранее на этой неделе «Фиорентина» продала «Ювентусу» сербского нападающего Душана Влаховича за 75 миллионов евро.