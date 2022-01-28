Первый тренер Миранчука: Возможно, Гасперини понял, что недооценивал Лешу

, первый тренер полузащитника «Аталанты», отреагировал на решение руководства и лично главного тренеране продавать российского полузащитника, сообщает Sport24

«Тяжело точно сказать, какое будущее будет у Леши в "Аталанте": Гасперини непростой тренер и человек с неоднозначным характером, непредсказуемый, холодный, настоящий бергамаск. Но раз он решил, что Леша ему нужен, значит, это правильный вариант.

Времена меняются, жизнь меняется, поэтому, возможно, Гасперини понял, что был не прав и недооценивал Лешу. Я это никак не мог донести до Гасперини — ни по-итальянски, ни по-английски, он для меня недосягаем. Но людям свойственно менять свое мнение и видение в зависимости от ситуаций. В данный момент ситуация в клубе сложилась в пользу Алексея и Гасперини сделал выводы. Я уверен, Леша оправдает возложенное доверие: он не раз доказывал, что достоин играть больше. Поэтому он и сейчас сделает все возможное, чтобы зацепиться за место в основе.

Безусловно, это переломный момент в карьере Леши, самый важный период, который надо достойно пройти. Я верю, что он на сто процентов сделает все, что от него зависит. Уверен, Гасперини не пожалеет, если даст Миранчуку играть в каждом матче хотя бы по тайму. Естественно, я всегда верил и буду верить в Лешу, я надеюсь, что у него все получится в Италии. В любом случае, поверьте мне, Леха не пропадет — он всегда будет востребован. Игроков с его качествами в России очень мало», — сказал Воронков.