ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кубок Африки всегда дарит интригу и зрелищеКубок Африки не заслуживает пренебрежения и насмешек
  • 09:42
    • Надаль стал первым финалистом Australian Open-2022
  • 11:28
    • «Барселона» сможет выкупить Траоре у «Вулверхэмптона» за 30 млн евро
  • 11:14
    • Фанаты «Крыльев Советов» присоединились к бойкоту матчей РПЛ из-за Fan ID
  • 11:06
    • Strikerz Inc. представила геймплейный трейлер футбольного симулятора UFL
  • 09:31
    • Овечкин — главный претендент на «Харт Трофи»
    Все новости спорта

    Первый тренер Миранчука: Возможно, Гасперини понял, что недооценивал Лешу

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Футбол Италии Серия A Аталанта
    Александр Воронков, первый тренер полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, отреагировал на решение руководства и лично главного тренера Джан Пьеро Гасперини не продавать российского полузащитника, сообщает Sport24.

    Алексей Миранчук
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Миранчук

    «Тяжело точно сказать, какое будущее будет у Леши в "Аталанте": Гасперини непростой тренер и человек с неоднозначным характером, непредсказуемый, холодный, настоящий бергамаск. Но раз он решил, что Леша ему нужен, значит, это правильный вариант.

    Времена меняются, жизнь меняется, поэтому, возможно, Гасперини понял, что был не прав и недооценивал Лешу. Я это никак не мог донести до Гасперини — ни по-итальянски, ни по-английски, он для меня недосягаем. Но людям свойственно менять свое мнение и видение в зависимости от ситуаций. В данный момент ситуация в клубе сложилась в пользу Алексея и Гасперини сделал выводы. Я уверен, Леша оправдает возложенное доверие: он не раз доказывал, что достоин играть больше. Поэтому он и сейчас сделает все возможное, чтобы зацепиться за место в основе.

    Безусловно, это переломный момент в карьере Леши, самый важный период, который надо достойно пройти. Я верю, что он на сто процентов сделает все, что от него зависит. Уверен, Гасперини не пожалеет, если даст Миранчуку играть в каждом матче хотя бы по тайму. Естественно, я всегда верил и буду верить в Лешу, я надеюсь, что у него все получится в Италии. В любом случае, поверьте мне, Леха не пропадет — он всегда будет востребован. Игроков с его качествами в России очень мало», — сказал Воронков.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Циципас остановить Медведева?
  • Циципас — Медведев. Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Приструнят ли хоккеисты «Рейнджерс» «дикарей» на своей площадке?
  • «Рейнджерс» — «Миннесота». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • «Марсель» обменяется голами с «Монпелье»
  • «Марсель» — «Монпелье». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.53
  • Экспресс дня 28 января
  • Сегодня в 22:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Циципас — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Марсель — Монпелье
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фулхэм — Блэкпул
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Гамбия — Камерун
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Чикаго
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Атланта — Бостон
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  3.92
  • Экспресс дня 29 января
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры