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    Хет-трик Ерохина помог «Зениту» разгромить «Жилину»

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    «Зенит» одержал крупную победу над словацкой «Жилиной» в рамках контрольного матча на сборе в Дубае (ОАЭ).

    Артем Дзюба и Александр Ерохин
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    Артем Дзюба и Александр Ерохин

    Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу «Зенита».

    Автором хет-трика стал полузащитник питерской команды Александр Ерохин. Еще по голу забили Артем Дзюба и Андрей Мостовой.

    «Зенит»: Одоевский, Дуглас Сантос, Хотулев, Алип, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Кузяев (Кравцов, 46), Мостовой, Дзюба (Саусь, 63), Малком (Кузнецов, 46).
    25 января.

    «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров.

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