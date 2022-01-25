Хет-трик Ерохина помог «Зениту» разгромить «Жилину»

Артем Дзюба и Александр Ерохин Фото: globallookpress.com
Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу «Зенита».
Автором хет-трика стал полузащитник питерской команды Александр Ерохин. Еще по голу забили Артем Дзюба и Андрей Мостовой.
С победой! 🖐 #ЗенитЖилина #ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/m9LXk0dHqg— ФК «Зенит» (@zenit_spb) January 25, 2022
«Зенит»: Одоевский, Дуглас Сантос, Хотулев, Алип, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Кузяев (Кравцов, 46), Мостовой, Дзюба (Саусь, 63), Малком (Кузнецов, 46).
25 января.
Гол Артема Дзюбы 🔝⚽️ #ЗенитЖилина #ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/yHObBd866t— ФК «Зенит» (@zenit_spb) January 25, 2022
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров.