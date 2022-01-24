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    Ибрагимович может пропустить стыковые матчи отбора ЧМ-2022

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    Нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович может пропустить стыковые матчи отборочного турнира ЧМ-2022 из-за травмы, сообщает La Gazzetta dello Sport.

    Златан Ибрагимович
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    Златан Ибрагимович

    Форвард получил повреждение в матче 23-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом» (0:0). Футболист почувствовал боль в ахилловом сухожилии. Из-за аналогичной проблемы Ибрагимович уже пропускал несколько матчей в сентябре и октябре прошлого года. Сущействует вероятность, что восстановление 41-летнего игрока может затянуться.

    В нынешнем сезоне чемпионата Италии Ибрагимович принял участие в 15 матчах, в которых записал в свой актив 8 голов и сделал 2 результативные передачи. Контрактное соглашение форварда с миланским клубом рассчитано до 2022 года.

    Сборная Швеции по итогам жеребьёвки стыковых матчей отбора ЧМ-2022 попала путь B с командами России, Польши и Чехии. Россия сыграет с Польшей в полуфинале, а Швеция — с Чехией.

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