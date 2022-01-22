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    «Ростов» уступил «Спарте» в товарищеском матче

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    Пражская «Спарта» одержала победу над «Ростовом» (2:0) в товарищеском матче на тренировочном сборе.

    «Ростов»
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    «Ростов»

    Счет на 21-й минуте открыл Лукаш Гараслин, а на 71-й минуте защитник «Ростова» Александр Мухин срезал мяч в свои ворота.

    Товарищеские матчи. Клубы
    «Спарта П» — «Ростов» — 2:0 (1:0)
    Голы: Хараслин, 21 (1:0). Мухин, 71 — в свои ворота (2:0)«Ростов»: Бабурин (Песьяков, 46), Калинин (Терентьев, 46), Хаджикадунич (Осипенко, 46), Боженов (Поярков, 46), Байрамян (Мухин, 46), Фольмер (Мелехин, 46), Глебов (Тугарев, 46), Лангович (Полоз, 46), Селява, Комличенко (Соу, 46), Турищев (Сухомлинов, 46)Предупреждение: Байрамян, 37
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