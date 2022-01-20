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    Касаткина: Месси заслужил «Золотой мяч» за прошлый год

    Футбол Золотой мяч ПСЖ Барселона Футбол Франции Футбол Испании
    Российская теннисистка Дарья Касаткина считает, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси заслуженно получил «Золотой мяч» по итогам 2021 года.

    Дарья Касаткина
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    Дарья Касаткина

    «Я считаю, что за прошлый год "Золотой мяч" заслужил Месси.

    Левандовски заслужил в позапрошлом году, когда, к сожалению, не повезло, что не было награждения. Там он безусловно без всяких вопросов выиграл этот "Золотой мяч".

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    • В прошлом году, я считаю, что Лео абсолютно заслуженно за Кап Америку получил свой "Золотой мяч". За "Барселону", за "Барселону"! Не за ПСЖ», — приводит слова Касаткиной Eurosport.ru.

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