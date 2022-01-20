Касаткина: Месси заслужил «Золотой мяч» за прошлый год

Российская теннисисткасчитает, что нападающий «Пари Сен-Жермен»заслуженно получил «Золотой мяч» по итогам 2021 года.

«Я считаю, что за прошлый год "Золотой мяч" заслужил Месси.

Левандовски заслужил в позапрошлом году, когда, к сожалению, не повезло, что не было награждения. Там он безусловно без всяких вопросов выиграл этот "Золотой мяч".

В прошлом году, я считаю, что Лео абсолютно заслуженно за Кап Америку получил свой "Золотой мяч". За "Барселону", за "Барселону"! Не за ПСЖ», — приводит слова Касаткиной Eurosport.ru.

Напомним, нападающий «Баварии» Роберт Левандовски был признан лучшим футболистом 2021 года по версии ФИФА.