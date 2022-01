Левандовски — игрок года по версии ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала лучшего игрока 2021 года. Им стал нападающий «Баварии»

Футболист получил награду в рамках вручения примии FIFA The Best. Таким образом, он признан лучшим игроком года во второй раз подряд.

🚨🏆 #TheBest FIFA Men’s Player Award 2021 goes to #RobertLewandowski!

🌎🇵🇱 Fans, players, coaches and journalists have spoken, naming @lewy_official as #TheBest! pic.twitter.com/21hfIDR3rI