«Хетафе» — «Гранада»: счет матча 4:2, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
В составе победителей отличились Сандро Рамирес, Энес Унал, Неманья Максимович и Борха Майораль.
За гостей дубль оформил Луис Хавьер Суарес.
Футбол. Испания. Примера
Хетафе — Гранада 4:2
Голы: 1:0 Сандро Рамирес (10'), 1:1 Луис Суарес (13'), 2:1 Энес Унал (48'), 3:1 Неманья Максимович (64'), 3:2 Луис Суарес (78'), 4:2 Борха Майораль (87') Хетафе: Давид Сория, Даконам Ортега Дьене, Стефан Митрович, Jorge Cuenca, Дамиан Суарес, Карлос Аленья (Флорентину Луиш, 90'), Мауро Арамбарри, Неманья Максимович (Оскар Родригес, 89'), Матиас Оливера, Энес Унал (Борха Майораль, 84'), Сандро Рамирес (Хайме Мата, 74') Гранада: Хорхе Молина, Луис Суарес, Дарвин Мачис (Алекс Кольядо, 71'), Исма Руис (Анхель Монторо, 59'), Луис Милья, Антонио Пуэртас (Карлос Бакка, 84'), Карлос Нева (Серхио Эскудеро, 71'), Рауль Торренте (Домингуш Дуарте, 46'), Херман Санчес, Кини Марин, Луиш Максимиану Предупреждения: Энес Унал (29'), Рауль Торренте (32'), Антонио Пуэртас (54'), Луис Милья (67'), Домингуш Дуарте (71'), Сандро Рамирес (72'), Мауро Арамбарри (86')
«Хетафе» оторвался от зоны вылета и поднялся на 16-е место в таблице Ла Лиги. «Гранада» же осталась 14-й.