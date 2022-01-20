ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Де Хеа снова спас «МЮ» от пораженияВ фундаменте «МЮ» остаются трещины и вопросы без ответов
  • 22:04
    • «Арсенал» и «Ливерпуль» назвали составы на полуфинал Кубка лиги
  • 20:56
    • Кот-д'Ивуар и Экваториальная Гвинея вышли в плей-офф Кубка Африи, Алжир вылетел
  • 18:00
    • РФС запретил «Химкам» регистрировать новых футболистов
  • 17:42
    • Бабиков выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира. У Халили — бронза
  • 17:21
    • Тони де Вильена не хочет возвращаться в «Краснодар» из «Эспаньола»
    Все новости спорта

    Дубль Суареса не спас «Гранаду» от поражения в матче с «Хетафе»

    «Хетафе» — «Гранада»: счет матча 4:2, обзор голов

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Хетафе Гранада
    В матче 21-го тура чемпионата Испании «Хетафе» одержал домашнюю победу над «Гранадой» со счётом 4:2.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    В составе победителей отличились Сандро Рамирес, Энес Унал, Неманья Максимович и Борха Майораль.

    За гостей дубль оформил Луис Хавьер Суарес.

    Футбол. Испания. Примера
    Хетафе — Гранада 4:2
    Голы: 1:0 Сандро Рамирес (10'), 1:1 Луис Суарес (13'), 2:1 Энес Унал (48'), 3:1 Неманья Максимович (64'), 3:2 Луис Суарес (78'), 4:2 Борха Майораль (87') Хетафе: Давид Сория, Даконам Ортега Дьене, Стефан Митрович, Jorge Cuenca, Дамиан Суарес, Карлос Аленья (Флорентину Луиш, 90'), Мауро Арамбарри, Неманья Максимович (Оскар Родригес, 89'), Матиас Оливера, Энес Унал (Борха Майораль, 84'), Сандро Рамирес (Хайме Мата, 74') Гранада: Хорхе Молина, Луис Суарес, Дарвин Мачис (Алекс Кольядо, 71'), Исма Руис (Анхель Монторо, 59'), Луис Милья, Антонио Пуэртас (Карлос Бакка, 84'), Карлос Нева (Серхио Эскудеро, 71'), Рауль Торренте (Домингуш Дуарте, 46'), Херман Санчес, Кини Марин, Луиш Максимиану Предупреждения: Энес Унал (29'), Рауль Торренте (32'), Антонио Пуэртас (54'), Луис Милья (67'), Домингуш Дуарте (71'), Сандро Рамирес (72'), Мауро Арамбарри (86')

    «Хетафе» оторвался от зоны вылета и поднялся на 16-е место в таблице Ла Лиги. «Гранада» же осталась 14-й.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» проиграет на поле «Арсенала»?
  • «Арсенал» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 3.85
    •
  • «Барселона» проиграет «Атлетику» в Кубке Испании?
  • «Атлетик» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
  • «Бостон» снова справится с «Вашингтоном»?
  • «Бостон» — «Вашингтон». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.31
  • Экспресс дня 20 января
  • Сегодня в 23:30
    •  3.85
  • Прогноз на матч Арсенал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Атлетик — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Бостон — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Рома — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.74
  • Прогноз на матч Анахайм — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Каролина — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.71
  • Прогноз на матч Анисимова — Осака
  • Теннис
  • Завтра в 11:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Хачанов — Надаль
  • Теннис
  • Завтра в 12:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры