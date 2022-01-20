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    Галицкий высказался по поводу увольнения Гончаренко

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    Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий заявил, что увольнение Виктора Гончаренко с поста главного тренера никак не связано с результатами команды.

    Виктор Гончаренко
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    Виктор Гончаренко

    «Все отношения тренера и клуба останутся внутри. Есть передача на "Матч ТВ" [»Есть тема!«], но мы в такое не хотим превращаться.

    "Краснодар" мог быть выше? Нас судят лучше и лучше. Вопросы судейства минимальные. По составу "Краснодар" не пятый. Должны быть в тройке. Увольнение было не по результату. Хочу закрыть эту тему», — приводит слова Галицкого «Матч ТВ».

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    «Краснодар» занимает пятое место в таблице РПЛ после 18-ти туров.

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