Галицкий высказался по поводу увольнения Гончаренко

Виктор Гончаренко Фото: globallookpress.com
«Все отношения тренера и клуба останутся внутри. Есть передача на "Матч ТВ" [»Есть тема!«], но мы в такое не хотим превращаться.
"Краснодар" мог быть выше? Нас судят лучше и лучше. Вопросы судейства минимальные. По составу "Краснодар" не пятый. Должны быть в тройке. Увольнение было не по результату. Хочу закрыть эту тему», — приводит слова Галицкого «Матч ТВ».
Новым главным тренером «Краснодара» стал немецкий специалист Даниэль Фарке.
«Краснодар» занимает пятое место в таблице РПЛ после 18-ти туров.