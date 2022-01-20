Галицкий высказался по поводу увольнения Гончаренко

Владелец «Краснодара»заявил, что увольнениес поста главного тренера никак не связано с результатами команды.

«Все отношения тренера и клуба останутся внутри. Есть передача на "Матч ТВ" [»Есть тема!«], но мы в такое не хотим превращаться.

"Краснодар" мог быть выше? Нас судят лучше и лучше. Вопросы судейства минимальные. По составу "Краснодар" не пятый. Должны быть в тройке. Увольнение было не по результату. Хочу закрыть эту тему», — приводит слова Галицкого «Матч ТВ».

Новым главным тренером «Краснодара» стал немецкий специалист Даниэль Фарке.

«Краснодар» занимает пятое место в таблице РПЛ после 18-ти туров.