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    Зе Луиш: В «Локомотиве» у Цорна будет такой же финал, как и в «Спартаке»

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    Бывший нападающий «Локомотива» Зе Луиш раскритиковал спортивного директора «железнодорожников» Томаса Цорна.

    Зе Луиш
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    Зе Луиш

    «Локомотив» ранее в январе расторг контракт с Зе Луишем.

    «Не знаю, что имеет Томас против меня, но что-то имеет. Когда он пришёл в "Локомотив", то позвонил моему агенту и спросил, есть ли какие-нибудь предложения из других клубов. Это вообще первая вещь, которую он сделал, придя в "Локо". Я сразу подумал: "Что вообще происходит?" Не знаю, какие мысли у Цорна в голове. Видимо, я ему не нравлюсь как игрок.

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    • Мне кажется, "Локомотив" должен быть реорганизован. Хоть вроде как раз этим они и занимаются, но… Скажу искренне — действительно от сердца: я не верю в методы, которые сейчас используют в "Локомотиве". Но футбол все покажет. То, что Томас делает в "Локомотиве", он уже сделал в "Спартаке". Финал будет такой же. Тогда ведь тоже ушел не только я. Всех, кого можно было отпустить, он в "Спартаке" отпустил», — приводит слова Зе Луиша «Чемпионат».

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