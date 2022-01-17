Зе Луиш: В «Локомотиве» у Цорна будет такой же финал, как и в «Спартаке»

Бывший нападающий «Локомотива»раскритиковал спортивного директора «железнодорожников»

«Локомотив» ранее в январе расторг контракт с Зе Луишем.

«Не знаю, что имеет Томас против меня, но что-то имеет. Когда он пришёл в "Локомотив", то позвонил моему агенту и спросил, есть ли какие-нибудь предложения из других клубов. Это вообще первая вещь, которую он сделал, придя в "Локо". Я сразу подумал: "Что вообще происходит?" Не знаю, какие мысли у Цорна в голове. Видимо, я ему не нравлюсь как игрок.

Мне кажется, "Локомотив" должен быть реорганизован. Хоть вроде как раз этим они и занимаются, но… Скажу искренне — действительно от сердца: я не верю в методы, которые сейчас используют в "Локомотиве". Но футбол все покажет. То, что Томас делает в "Локомотиве", он уже сделал в "Спартаке". Финал будет такой же. Тогда ведь тоже ушел не только я. Всех, кого можно было отпустить, он в "Спартаке" отпустил», — приводит слова Зе Луиша «Чемпионат».