В субботу, 18 мая, в 29-м туре российской Премьер-лиги «Динамо» на своем поле примет «Крылья Советов». Начало поединка запланировано на 14:00 по мск. «Динамо» — «Крылья Советов»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Динамо»

Турнирное положение: За 2 тура до конца чемпионата команда занимает 1-е место в таблице РПЛ с 53 очками в активе, опережая «Зенит» на 2 балла. Возможная победа в предстоящем матче позволит «Динамо» всерьез претендовать на чемпионство.

«Бело-голубые» также занимают 3-е место в лиге по результатам домашних встреч, набрав 29 очков из 42-х возможных дома. К тому же, команда показывает отличные результаты в последнее время.

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Последние матчи: В прошедшем туре РПЛ «Динамо» обыграло «Балтику» (3:2), забив победный гол на 90+9-й минуте. До этого «бело-голубые» одолели «Сочи» с таким же счетом 3:2, добив соперника на 90+5-й минуте.

У «Динамо» продолжается серия побед в Премьер-лиге, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот период подопечные Марцела Лички забили 13 голов при 6-и пропущенных.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Не сыграют: Даниил Фомин (перебор желтых карточек).

Состояние команды: «Динамо» всеми силами стремится воспользоваться осечками «Зенита» и завоевать чемпионство. Если «бело-голубые» выиграют 2 оставшихся матча в РПЛ — титул Премьер-лиги гарантирован.

К тому же, у «Динамо» есть яркий форвард, который точно поможет команде набрать очень нужные очки. За 28 встреч в РПЛ Константин Тюкавин сумел забить 15 голов и сделать 9 голевых передач, занимая 2-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

«Крылья Советов»

Турнирное положение: Команда проводит не самый плохой сезон, плотно закрепившись в середине таблицы. После 28-и туров «Крылья Советов» занимают 8-е место с 40 очками в копилке.

Команда уже не претендует на призовые места, но и в зоны вылета «Крылья» точно не попадут. К тому же, самарцы занимают 9-е место в лиге по результатам гостевых встреч, набрав 14 очков из 42-х возможных.

Последние матчи: В прошедшем туре «Крылья Советов» проиграли «Ахмату» (0:2), а до этого уступили «Оренбургу» (1:2), пропустив решающий гол еще на 67-й минуте.

За последние 5 матчей в РПЛ самарцы победили только 1 раз, трижды проиграли и однажды сыграли вничью. За этот период «Крылья Советов» забили только 3 гола при 6-и пропущенных.

Не сыграют: Егор Ушаков и Дмитрий Цыпченко (у обоих — травма).

Состояние команды: «Крылья Советов», откровенно говоря, доигрывают нынешний сезон, команда особо не блещет результатами, хотя в начале и в середине чемпионата самарцы шли в лидерах.

В нынешнем сезоне «Крылья» уже цеплялись за результат в матче с «Динамо». В рамках 2-го тура РПЛ самарцы сыграли вничью с «бело-голубыми» (3:3), совершив камбэк с 1:3.

Статистика для ставок

У «Динамо» продолжается серия побед в РПЛ, которая насчитывает 5 матчей подряд

«Крылья Советов» не могут победить в 3-х последних матчах

В 3-х из 5-и последних очных встречах команды играли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Динамо» — 1.40, победа «Крыльев Советов» — 7.20, ничья — 4.80.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.55 и 2.40 соответственно.

Прогноз: Будет тяжелый матч, но «Динамо» сделает все для победы.

Ставка: Победа «Динамо» с форой (-1.5) за 2.10.

Прогноз: Матч точно должен получится результативным.

Ставка: Индивидуальный тотал «Динамо» 2 больше за 1.75.