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    Николай Наумов«"Зенит" превратился в клуб, который портит наш футбол». Николай Наумов — о деградации игроков Семака, финише сезона РПЛ и системе «Локо»
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    Наумов: Когда Дзюбу злят, он может сдвигать литосферные плиты

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    Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов в эксклюзивном интервью LiveSport.Ru высказался о нестабильности в игре московской команды.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Осенью, когда Галактионов только пришел, в команде был Дзюба. Артем обиделся на всех после ухода из "Зенита" и решил доказать, что его зря списали. А когда Дзюбу злят, он может сдвигать литосферные плиты. Спортсмен подготовился к сезону и вышел первым игроком "Локомотива". Он заряжал, мотивировал, мог напихать молодым — в общем, стал лидером в раздевалке и на поле. В нужные моменты придерживал мяч, сбрасывал или сам забивал — это редкость для нападающего. Дзюба делал "Локомотив" более сильным и сбалансированным.

    Почему все посыпалось у Артема весной? Не исключаю вероятность травмы — все-таки возраст. От него можно ожидать и элементарная. Он стал совсем другим. Галактионов давал Дзюбе шанс в первых играх, но результата — одна десятая. "Локо" играл практически вдесятером. Отсюда — место в середине таблицы.

    В "Локомотиве" уже давно нет серьезной линии обороны в центре защиты. Ее просто нет, понимаете? В каждой команде в центральной зоне защиты есть столб через букву "П", то есть оплот обороны, вокруг которого строятся оборонительные действия. Для этого есть специальный игрок. В "Локо" цементировали оборону Марко Баша, Родолфо, Ведран. Был Чорлука — вообще монстр-защитник: он руководил защитой, подсказывал другим и сам совершал полезные технические и тактические действия. Отсутствие результата и голов во многом зависит от того, как играет твоя оборонительная линия. Любой ляп Морозова, Фасона, Погостова — гол, а это значит надо изменить игру, активнее идти вперед и тем самым оголить тылы. Женя играет ложную десятку, в нужный момент выскакивая из глубины и завершая атаку. "Красно-зеленые" купили большого высокого француза Намси. Мне кажется, уровень его игры низок — он вряд ли станет опорой в защите», — сказал Наумов.

    Полностью интервью Николая Наумова можете почитать по этой ссылке.

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