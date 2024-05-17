Наумов: Когда Дзюбу злят, он может сдвигать литосферные плиты

Экс-президентв эксклюзивном интервью LiveSport.Ru высказался о нестабильности в игре московской команды.

«Осенью, когда Галактионов только пришел, в команде был Дзюба. Артем обиделся на всех после ухода из "Зенита" и решил доказать, что его зря списали. А когда Дзюбу злят, он может сдвигать литосферные плиты. Спортсмен подготовился к сезону и вышел первым игроком "Локомотива". Он заряжал, мотивировал, мог напихать молодым — в общем, стал лидером в раздевалке и на поле. В нужные моменты придерживал мяч, сбрасывал или сам забивал — это редкость для нападающего. Дзюба делал "Локомотив" более сильным и сбалансированным.

Почему все посыпалось у Артема весной? Не исключаю вероятность травмы — все-таки возраст. От него можно ожидать и элементарная. Он стал совсем другим. Галактионов давал Дзюбе шанс в первых играх, но результата — одна десятая. "Локо" играл практически вдесятером. Отсюда — место в середине таблицы.

В "Локомотиве" уже давно нет серьезной линии обороны в центре защиты. Ее просто нет, понимаете? В каждой команде в центральной зоне защиты есть столб через букву "П", то есть оплот обороны, вокруг которого строятся оборонительные действия. Для этого есть специальный игрок. В "Локо" цементировали оборону Марко Баша, Родолфо, Ведран. Был Чорлука — вообще монстр-защитник: он руководил защитой, подсказывал другим и сам совершал полезные технические и тактические действия. Отсутствие результата и голов во многом зависит от того, как играет твоя оборонительная линия. Любой ляп Морозова, Фасона, Погостова — гол, а это значит надо изменить игру, активнее идти вперед и тем самым оголить тылы. Женя играет ложную десятку, в нужный момент выскакивая из глубины и завершая атаку. "Красно-зеленые" купили большого высокого француза Намси. Мне кажется, уровень его игры низок — он вряд ли станет опорой в защите», — сказал Наумов.

Полностью интервью Николая Наумова можете почитать по этой ссылке.