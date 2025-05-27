Экспресс дня 27 мая. Ставки и прогнозы на футбол

В очередном экспрессе рассмотрим стыковой матч чемпионата Германии, а также матчи в чемпионате Эстонии На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Брауншвейг» — «Саарбрюккен»

Футбол. Чемпионат Германии. Стыковой матч

«Брауншвейг» закончил сезон во второй Бундеслиге на 16-й позиции. Клуб набрал 35 очков в 34-х матчах. У «Брауншвейга» 8 побед, 11 ничьих и 15 поражений.

В первом стыковом матче за право остаться во 2-й Бундеслиге «Брауншвейг» победил «Саарбрюккен» со счетом 2:0. Голы забили Лино Темпельман и Марвин Риттмюллер.

«Саарбрюккен» был нацелен повыситься в классе. Но, скорее всего, в этом сезоне выполнить задачу не удастся. Домашний стыковой матч «Саарбрюккен» проиграл. В гостях теперь нужно рисковать и много атаковать. Получится ли «Саарбрюккену» отыграться?

Букмекеры в предстоящем матче не видят явного фаворита. Однако слабо верится, что «Саарбрюккен» может отыграться. Команды не станут закрываться в обороне, но «Брауншвейг» дома должен не растерять добытое преимущество.

Ставка: ТБ 2 за 1.46.

«Курессааре» — «Флора»

Футбол. Чемпионат Эстонии

«Курессааре» находится на 8-м месте в таблице. У клуба 13 набранных очков. В 13 встречах «Курессааре» одержал 4 победы, один раз сыграл вничью и потерпел 8 поражений.

«Курессааре» в последних трех матчах одержал одну победу. Ранее 18 мая команда разочаровала болельщиков в выездной встрече с «Нымме Калью». «Курессааре» уступил в гостях со счетом 0:4.

«Флора» в нынешнем сезоне постарается завоевать чемпионский титул. Сейчас клуб лидирует в таблице чемпионата Эстонии. Набрано 29 очков в 13 встречах.

Прогнозы и ставки на футбол

В мае «Флора» выигрывает один матч за другим. Ранее команда победила в трех встречах кряду. При этом в играх с «Вапрус Пярну», «Харью» и «Левадией» не было пропущено ни одного гола.

Ставка: Обе не забьют за 1.71.

«Нарва-Транс» — «Харью»

Футбол. Чемпионат Эстонии

«Нарва-Транс» располагается на 4-й строчке в таблице чемпионата Эстонии. В активе команды 25 очков. У «Нарвы-Транс» 8 побед, одна ничья и 4 поражения.

«Нарва-Транс» находится в прекрасной форме. В мае команда выиграла все матчи. Было набрано 9 очков из 9 возможных.

«Харью» находится на 7-й позиции. У клуба 14 очков по итогам 13 матчей. «Харью» одержал 4 победы, дважды сыграл вничью и 7 раз проиграл.

В 2025 году команды уже встречались. «Харью» в домашнем матче разочаровал своих фанатов. Клуб в родных стенах проиграл «Нарве-Транс» со счетом 0:3. Будет ли реванш?

Ставка: Победа «Нарва-Транс» за 1.44.

Общий коэффициент — 3.59