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    «Индиана» увеличит отрыв в серии до двух побед?

    Индиана — Нью-Йорк. Ставка (к. 1.81) и прогноз на матч плей-офф НБА, 28 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Индиана» — «Нью-Йорк»
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    «Индиана»
    В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет на «Гейнбридж Филдхауз Арене» 28 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Индиана» — «Нью-Йорк», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Индиана»

    Турнирное положение: Третий матч серии для «Индианы» не оказался провальным, но при этом все проворонили рывок «Никс» в заключительной четверти матча.

    Последние матчи: Обороны «Индианы» отыграла на своем уровне, но Таунс был просто невероятен, поэтому поражения было не избежать.

    Травмированные игроки: У «Индианы» все восстановились и могут принимать участие в предстоящем поединке.

    Общий тонус клуба: Практически нет сомнений, что Карлайл и «Индиана» придумают модель игры, при которой центровой «Никс» останется на сухом пайке.

    «Нью-Йорк»

    Турнирное положение: В этой серии «Нью-Йорк» все ещё жив, хотя третий матч серии он спас каким-то невероятным образом.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: По ходу последнего матча противостояния «Нью-Йорк» смог отыграть гандикап в 20 очков по ходу четвертой четверти, но «Индиана» здесь сама виновата.

    Травмированные игроки: Проблем с травмами нет и у «Нью-Йорка», поэтому на паркете в Индианаполисе появятся все сильнейшие.

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    Общий тонус клуба: Тренерский штаб «Никс» придумает что-то новенькое в четвертом матче против «иноходцев», но хозяева паркета способны разгадать план приезжей команды.

    Статистика для ставок

    • «Индиана» проиграла два последних домашних матча из трех

    • В двух последних матчах между этими командами не набиралось больше 225 очков на двоих

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Индианы» дают коэффициент 1.81, а на победу «Нью-Йорка» — 2.14.

    Прогноз: «Индиана» проведет работу над ошибками и не позволит «Никс» ещё раз обыграть себя на домашнем паркете.

    Альтернативный прогноз: Результативного баскетбола вряд ли можно будет дать.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.81.

    Альтернативная ставка: ТМ 216 с коэффициентом 2.17.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Индиана — Нью-Йорк?

    Матч Индиана — Нью-Йорк состоится 28 мая 2025 года в 03:00 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Прогноз: какой прогноз на матч Индиана — Нью-Йорк?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Индиана — Нью-Йорк?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 1.81.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Индиана — Нью-Йорк?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Индиана — Нью-Йорк?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу «Индианы» дают коэффициент 1.81, а на победу «Нью-Йорка» — 2.14.

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