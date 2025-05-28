Индиана — Нью-Йорк. Ставка (к. 1.81) и прогноз на матч плей-офф НБА, 28 мая 2025 года

«Индиана»
Турнирное положение: Третий матч серии для «Индианы» не оказался провальным, но при этом все проворонили рывок «Никс» в заключительной четверти матча.
Последние матчи: Обороны «Индианы» отыграла на своем уровне, но Таунс был просто невероятен, поэтому поражения было не избежать.
Травмированные игроки: У «Индианы» все восстановились и могут принимать участие в предстоящем поединке.
Общий тонус клуба: Практически нет сомнений, что Карлайл и «Индиана» придумают модель игры, при которой центровой «Никс» останется на сухом пайке.
«Нью-Йорк»
Турнирное положение: В этой серии «Нью-Йорк» все ещё жив, хотя третий матч серии он спас каким-то невероятным образом.
Последние матчи: По ходу последнего матча противостояния «Нью-Йорк» смог отыграть гандикап в 20 очков по ходу четвертой четверти, но «Индиана» здесь сама виновата.
Травмированные игроки: Проблем с травмами нет и у «Нью-Йорка», поэтому на паркете в Индианаполисе появятся все сильнейшие.
Общий тонус клуба: Тренерский штаб «Никс» придумает что-то новенькое в четвертом матче против «иноходцев», но хозяева паркета способны разгадать план приезжей команды.
Статистика для ставок
- «Индиана» проиграла два последних домашних матча из трех
- В двух последних матчах между этими командами не набиралось больше 225 очков на двоих
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Индианы» дают коэффициент 1.81, а на победу «Нью-Йорка» — 2.14.
Прогноз: «Индиана» проведет работу над ошибками и не позволит «Никс» ещё раз обыграть себя на домашнем паркете.
Альтернативный прогноз: Результативного баскетбола вряд ли можно будет дать.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.81.
Альтернативная ставка: ТМ 216 с коэффициентом 2.17.