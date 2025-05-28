Индиана — Нью-Йорк. Ставка (к. 1.81) и прогноз на матч плей-офф НБА, 28 мая 2025 года

В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет на «Гейнбридж Филдхауз Арене» 28 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Индиана» — «Нью-Йорк», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Индиана»

Турнирное положение: Третий матч серии для «Индианы» не оказался провальным, но при этом все проворонили рывок «Никс» в заключительной четверти матча.

Последние матчи: Обороны «Индианы» отыграла на своем уровне, но Таунс был просто невероятен, поэтому поражения было не избежать.

Травмированные игроки: У «Индианы» все восстановились и могут принимать участие в предстоящем поединке.

Общий тонус клуба: Практически нет сомнений, что Карлайл и «Индиана» придумают модель игры, при которой центровой «Никс» останется на сухом пайке.

«Нью-Йорк»

Турнирное положение: В этой серии «Нью-Йорк» все ещё жив, хотя третий матч серии он спас каким-то невероятным образом.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: По ходу последнего матча противостояния «Нью-Йорк» смог отыграть гандикап в 20 очков по ходу четвертой четверти, но «Индиана» здесь сама виновата.

Травмированные игроки: Проблем с травмами нет и у «Нью-Йорка», поэтому на паркете в Индианаполисе появятся все сильнейшие.

Общий тонус клуба: Тренерский штаб «Никс» придумает что-то новенькое в четвертом матче против «иноходцев», но хозяева паркета способны разгадать план приезжей команды.

Статистика для ставок

«Индиана» проиграла два последних домашних матча из трех

В двух последних матчах между этими командами не набиралось больше 225 очков на двоих

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Индианы» дают коэффициент 1.81, а на победу «Нью-Йорка» — 2.14.

Прогноз: «Индиана» проведет работу над ошибками и не позволит «Никс» ещё раз обыграть себя на домашнем паркете.

Альтернативный прогноз: Результативного баскетбола вряд ли можно будет дать.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.81.

Альтернативная ставка: ТМ 216 с коэффициентом 2.17.