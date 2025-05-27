Финальный аккорд Роналду? «Аль-Фатех» лишил «Аль-Наср» шанса на Лигу чемпионов

Начало матча для «Аль-Насра» выдалось обнадёживающим. Команда агрессивно шла вперёд, атаковала через фланги, и дважды могла открывать счёт: сначала Садио Мане не реализовал выход один на один, а затем сам Роналду не смог пробить своего одноклубника — голкипера «Аль-Фатеха» Навафа Аль-Акиди, арендованного как раз из «Аль-Насра».
Но третья попытка оказалась удачной. На 42-й минуте, после розыгрыша углового и скидки от Мухаммеда Аль-Фатила, Роналду оказался первым на мяче и отправил его в ворота. 1:0 — и, казалось, всё под контролем.
Но контроль был иллюзорен. Уже в добавленное время первого тайма «Аль-Фатех» провёл быструю контратаку: Роналду потерял мяч на ровном месте, Амин Сбаи прорвался по левому флангу и выкатил мяч точно на линию вратарской, где Маттиас Варгас не промахнулся. 1:1 — и тревожный звонок перед перерывом.
Камбек во втором тайме
Начало второго тайма осталось за «Аль-Фатехом» — хозяева контролировали мяч и доминировали территориально. Однако, несмотря на давление, серьёзных угроз воротам Бенто не было. Постепенно «Аль-Наср» вернулся в игру: Роналду едва не ассистировал Ас-Сулайхиму, но защитник хозяев сработал безупречно.
Решающим стал эпизод на 75-й минуте: ещё один кросс от Бушаля, и Мане с метра замкнул передачу. 2:1 — и казалось, что всё идёт к победе. Но опять — только казалось.
Через пять минут «Аль-Фатех» получил право на штрафной. Мурад Батна подошёл к мячу и пробил идеально: мяч обогнул стенку и влетел в девятку. Бенто остался лишь зрителем. 2:2 — и с каждой минутой «Аль-Наср» всё больше терял нити игры.
На 88-й минуте Бенто спас «Аль-Наср» после опаснейшего удара, но спасение оказалось лишь отсрочкой приговора. Уже на шестой добавленной минуте Матеус Машаду пробил с отскоком от штанги, подхватил мяч и переправил мяч в сетку. 3:2 — и это был нокаут.
Пока «Аль-Фатех» праздновал, стало ясно, что «Аль-Хиляль» также победил «Аль-Кадисию». Это означало одно: даже победа не дала бы «Аль-Насру» путёвки в Азиатскую ЛЧ. Но поражение сделало финал сезона особенно горьким.
Смазанное прощание
Для Криштиану Роналду это может быть конец. Его контракт истекает летом, слухи ведут в Марокко, где «Видад» готовит почву для громкого перехода. Плюс, не утихают слухи о том, что португалец может сыграть на Клубном Чемпионате мира, который начнётся буквально через пару недель.
В Саудовской Аравии португалец оставляет после себя горький осадок: лидерство в списке бомбардиров — да, но ни одного важного титула.
Сезон, начавшийся с громких обещаний и гламурных заголовков, заканчивается тенью провала. Команда Пиоли так и не нашла стабильности, а Роналду — окружения, способного соответствовать его уровню. Возможно, он ушёл бы и с высоко поднятой головой. Но вместо оваций — разочарование. И фон: стадион, где никто не верил, что станет ареной прощального акта легенды.
Теперь остаётся только ждать. Роналду однозначно не закончит до следующего Чемпионата Мира, но что дальше делать португальцу?