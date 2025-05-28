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    «Даллас» сравняет счет в серии?

    Эдмонтон — Даллас. Ставка (к. 3.00), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 28 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Эдмонтон» — «Даллас»
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    «Даллас»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Даллас». Игра пройдет на «Роджерс Плейс Арене» 28 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эдмонтон» — «Даллас», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Эдмонтон»

    Турнирное положение: Уровень игры звезд «Эдмонтона» позволяет тащить этот состав к победам даже в серии против такого сбалансированного коллектива, как «Даллас».

    Последние матчи: В третьей игре серии у «Эдмонтона» проснулся Макдэвид, который сделал пять из шести голов своего клуба.

    Травмированные игроки: Под вопросом у «Эдмонтона» выступления Брауна и Экхольма. Если оба хоккеиста не смогут сыграть за канадский клуб, то у коллектива Ноблоха могут возникнуть достаточно серьезные проблемы.

    Общий тонус: Можно не сомневаться, что на вторую игру в Канаде гости мобилизуются должным образом, и нет гарантии, что хозяева смогут их сдержать.

    «Даллас»

    Турнирное положение: Пока что тактические построения Дебура и его «Далласа» дают сбои, но техасский клуб не стоит на месте и ищет варианты для взлома обороны «Ойлерз».

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: После первого матча серии казалось, что «Даллас» спокойно будет диктовать правила в этой серии, но не тут-то было, и в третьей игре серии «нефтяники» устроили разнос «звездам».

    Травмированные игроки: Точно не сможет помочь «Далласу» Лундквист, который до сих пор мучается с травмой плеча, а также под вопросом выступление Хинтца, травмировавшего ногу во втором матче серии.

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    Общий тонус клуба: Перед гостями стоит непростая задача на четвертый матч противостояния, но у техасцев есть аргументы для добычи важнейшей победы.

    Статистика для ставок

    • «Даллас» не может победить в гостях три матча кряду

    • «Эдмонтон» в шести последних домашних матчах проиграл всего раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.08, на ничью — 4.62, на гостей — 3.00.

    Прогноз: «Даллас» сделает все возможное, чтобы одержать победу.

    Альтернативный прогноз: Результат этого матча будет максимально влиять на дальнейшее развитие серии, и вероятность овертайма в нем более, чем высока.

    Ставка: П2 с коэффициентом 3.00.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.94.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Эдмонтон — Даллас?

    Матч Эдмонтон — Даллас состоится 28 мая 2025 года в 03:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Эдмонтон — Даллас?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Эдмонтон — Даллас?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 3.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Эдмонтон — Даллас?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Эдмонтон — Даллас?

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.08, на ничью — 4.62, на гостей — 3.00.

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    Эдмонтон — Даллас: прогноз и ставка за 3.00, статистика, коэффициенты матча 28.05.202503:00. «Даллас» сравняет счет в серии?
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