Эдмонтон — Даллас. Ставка (к. 3.00), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 28 мая 2025 года

В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Даллас». Игра пройдет на «Роджерс Плейс Арене» 28 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эдмонтон» — «Даллас», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Эдмонтон»

Турнирное положение: Уровень игры звезд «Эдмонтона» позволяет тащить этот состав к победам даже в серии против такого сбалансированного коллектива, как «Даллас».

Последние матчи: В третьей игре серии у «Эдмонтона» проснулся Макдэвид, который сделал пять из шести голов своего клуба.

Травмированные игроки: Под вопросом у «Эдмонтона» выступления Брауна и Экхольма. Если оба хоккеиста не смогут сыграть за канадский клуб, то у коллектива Ноблоха могут возникнуть достаточно серьезные проблемы.

Общий тонус: Можно не сомневаться, что на вторую игру в Канаде гости мобилизуются должным образом, и нет гарантии, что хозяева смогут их сдержать.

«Даллас»

Турнирное положение: Пока что тактические построения Дебура и его «Далласа» дают сбои, но техасский клуб не стоит на месте и ищет варианты для взлома обороны «Ойлерз».

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: После первого матча серии казалось, что «Даллас» спокойно будет диктовать правила в этой серии, но не тут-то было, и в третьей игре серии «нефтяники» устроили разнос «звездам».

Травмированные игроки: Точно не сможет помочь «Далласу» Лундквист, который до сих пор мучается с травмой плеча, а также под вопросом выступление Хинтца, травмировавшего ногу во втором матче серии.

Общий тонус клуба: Перед гостями стоит непростая задача на четвертый матч противостояния, но у техасцев есть аргументы для добычи важнейшей победы.

Статистика для ставок

«Даллас» не может победить в гостях три матча кряду

«Эдмонтон» в шести последних домашних матчах проиграл всего раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.08, на ничью — 4.62, на гостей — 3.00.

Прогноз: «Даллас» сделает все возможное, чтобы одержать победу.

Альтернативный прогноз: Результат этого матча будет максимально влиять на дальнейшее развитие серии, и вероятность овертайма в нем более, чем высока.

Ставка: П2 с коэффициентом 3.00.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.94.