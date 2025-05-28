Эдмонтон — Даллас. Ставка (к. 3.00), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 28 мая 2025 года

«Эдмонтон»
Турнирное положение: Уровень игры звезд «Эдмонтона» позволяет тащить этот состав к победам даже в серии против такого сбалансированного коллектива, как «Даллас».
Последние матчи: В третьей игре серии у «Эдмонтона» проснулся Макдэвид, который сделал пять из шести голов своего клуба.
Травмированные игроки: Под вопросом у «Эдмонтона» выступления Брауна и Экхольма. Если оба хоккеиста не смогут сыграть за канадский клуб, то у коллектива Ноблоха могут возникнуть достаточно серьезные проблемы.
Общий тонус: Можно не сомневаться, что на вторую игру в Канаде гости мобилизуются должным образом, и нет гарантии, что хозяева смогут их сдержать.
«Даллас»
Турнирное положение: Пока что тактические построения Дебура и его «Далласа» дают сбои, но техасский клуб не стоит на месте и ищет варианты для взлома обороны «Ойлерз».
Последние матчи: После первого матча серии казалось, что «Даллас» спокойно будет диктовать правила в этой серии, но не тут-то было, и в третьей игре серии «нефтяники» устроили разнос «звездам».
Травмированные игроки: Точно не сможет помочь «Далласу» Лундквист, который до сих пор мучается с травмой плеча, а также под вопросом выступление Хинтца, травмировавшего ногу во втором матче серии.
Общий тонус клуба: Перед гостями стоит непростая задача на четвертый матч противостояния, но у техасцев есть аргументы для добычи важнейшей победы.
Статистика для ставок
- «Даллас» не может победить в гостях три матча кряду
- «Эдмонтон» в шести последних домашних матчах проиграл всего раз
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.08, на ничью — 4.62, на гостей — 3.00.
Прогноз: «Даллас» сделает все возможное, чтобы одержать победу.
Альтернативный прогноз: Результат этого матча будет максимально влиять на дальнейшее развитие серии, и вероятность овертайма в нем более, чем высока.
Ставка: П2 с коэффициентом 3.00.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.94.