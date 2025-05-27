Басилашвили — Роша. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Ролан Гаррос 27 мая 2025 года

Грузин Николоз Басилашвили сыграет против португальца Энрике Роши в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 27 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Басилашвили — Роша, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Басилашвили

Николоз сыграет в основной сетке французского мэйджора впервые с 2022 года.

Грузинский теннисист уверенно прошел квалификацию, не отдав в трех матчах ни одного сета.

Басилашвили выиграл у Хайса Брауэра, Валентена Вашеро и Жоффрея Бланкано.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Басилашвили выиграл семь из восьми последних матчей. В середине мая бывшая 16-я ракетка мира дошел до финала на «челленджере» в Бордо. На этом турнира он обыграл Кантена Алиса, Таллона Грикспора и Брэндона Накашиму, после чего уступил в решающем матче Джованни Мпетши-Перрикару (3:6, 7:6, 5:7).

Роша

Энрике впервые попал в основной список участников французского мэйджора.

В отличие от прошлого сезона, на этот раз португалец смог пройти квалификацию.

В решающем отборочном матче Роша выиграл у француза Люки Ван Аша.

Также стоит обратить внимание, что перед Ролан Гаррос 21-летний Роша выиграл лишь один из десяти матчей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Басилашвили в этом матче можно поставить за 1.45, победу Роши букмекеры предлагают за 2.65.

Прогноз: в прошлом году Николоз проиграл Энрике в финале грунтового «челленджера» в испанской Мурсии — 6:3, 6:7, 5:7. Несмотря на это, считаем, что предстоящий матч завершится победой грузинского теннисиста.

Рекомендуемая ставка: победа Басилашивили с форой по сетам (-1,5) за 1.92.