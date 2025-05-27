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    Басилашвили обыграет Рошу с разгромным счетом?

    Басилашвили — Роша. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Ролан Гаррос 27 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Басилашвили — Роша
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    Николоз Басилашвили
    Грузин Николоз Басилашвили сыграет против португальца Энрике Роши в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 27 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Басилашвили — Роша, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 27 Мая 2025 года

    Николоз Басилашвили

  • Грузия
    •  Николоз Басилашвили 15:00 Энрике Роша

    Энрике Роша

  • Португалия
    •

    Басилашвили

    Николоз сыграет в основной сетке французского мэйджора впервые с 2022 года.

    Грузинский теннисист уверенно прошел квалификацию, не отдав в трех матчах ни одного сета.

    Басилашвили выиграл у Хайса Брауэра, Валентена Вашеро и Жоффрея Бланкано.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    Басилашвили выиграл семь из восьми последних матчей. В середине мая бывшая 16-я ракетка мира дошел до финала на «челленджере» в Бордо. На этом турнира он обыграл Кантена Алиса, Таллона Грикспора и Брэндона Накашиму, после чего уступил в решающем матче Джованни Мпетши-Перрикару (3:6, 7:6, 5:7).

    Роша

    Энрике впервые попал в основной список участников французского мэйджора.

    В отличие от прошлого сезона, на этот раз португалец смог пройти квалификацию.

    В решающем отборочном матче Роша выиграл у француза Люки Ван Аша.

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    Также стоит обратить внимание, что перед Ролан Гаррос 21-летний Роша выиграл лишь один из десяти матчей.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Басилашвили в этом матче можно поставить за 1.45, победу Роши букмекеры предлагают за 2.65.

    Прогноз: в прошлом году Николоз проиграл Энрике в финале грунтового «челленджера» в испанской Мурсии — 6:3, 6:7, 5:7. Несмотря на это, считаем, что предстоящий матч завершится победой грузинского теннисиста.

    Рекомендуемая ставка: победа Басилашивили с форой по сетам (-1,5) за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Басилашвили — Роша?

    Матч Басилашвили — Роша состоится 27 мая 2025 года в 15:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Басилашвили — Роша?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Басилашивили с форой по сетам (-1,5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Басилашвили — Роша?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Басилашивили с форой по сетам (-1,5)» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Басилашвили — Роша?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Басилашвили — Роша?

    Коэффициенты букмекеров: на Басилашвили в этом матче можно поставить за 1.45, победу Роши букмекеры предлагают за 2.65.

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    Басилашвили — Роша: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 27.05.202515:00. Басилашвили обыграет Рошу с разгромным счетом?
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