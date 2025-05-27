Рублев — Харрис. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Ролан Гаррос 27 мая 2025 года

Андрей Рублёв
Ллойд Джордж Харрис
Рублев
Андрей на прошлой неделе дошел до финала на «пятисотнике» в Гамбурге, благодаря чему вернулся в топ-15.
В решающем матче российский теннисист проиграл итальянцу Флавио Коболли — 2:6: 4:6.
Несмотря на поражение в финале, для Рублева это был в каком-то смысле прорыв на фоне неудачных выступлений на остальных грунтовых турнирах.
В Гамбурге Рублев впервые за три месяца выиграл больше одного матча.
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Перед этим он не прошел ни одного раунда на «Мастерсах» в Мадриде и Риме, проиграв Александру Бублику и Фабиану Марожану.
После 2021 года Рублев ни разу не проигрывал в Париже раньше третьего круга.
Харрис
Ллойд тем временем пробился в основную сетку французского мэйджора через квалификацию.
В отборе южноафриканский теннисист выиграл у Марка-Андреа Хюслера, Отто Виртанена и бывшей третьей ракетки мира Марина Чилича.
Интересно, что в столице Франции Харрис прервал серию из семи поражений, которая началась еще в начале февраля.
В этом году Харрис провел пока лишь 11 матчей — и на этом отрезке у него четыре победы и семь поражений.
Харрис пропустил из-за травмы вторую половину прошлого сезона и начало текущего.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в победе Рублева в предстоящем матче. На Харриса можно поставить за 9.50.
Прогноз: у Андрея в этом сезоне чересчур много плохих матчей, но в данном случае у него, скорее всего, не будет больших проблем. Харрис давно не играл против столь сильных соперников.
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Рекомендуемая ставка: победа Рублева с форой по геймам (-7,5) за 1.92.