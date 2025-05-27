ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эдуард СперцянТрансферный дайджест. 20 — 26 мая Джон ДжонсСитуация с Джоном Джонсом вышла из-под контроля. «Баунса» пора лишать титула США — обладатели золотых медалей ЧМ-2025ЧМ-2025. Эпохальная победа сборной США, домашняя бронза Швеции
    Все новости спорта

    Рублев проиграет 227-й ракетке мира на старте Ролан Гаррос?

    Рублев — Харрис. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Ролан Гаррос 27 мая 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Ролан Гаррос Прогнозы на Андрей Рублёв
    Прогноз и ставки на Рублев — Харрис
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против южноафриканца Ллойда Харриса в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 27 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Рублев — Харрис, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 27 Мая 2025 года

    Андрей Рублёв

  • Россия
    •  Андрей Рублёв 12:00 Ллойд Джордж Харрис

    Ллойд Джордж Харрис

  • ЮАР
    •

    Рублев

    Андрей на прошлой неделе дошел до финала на «пятисотнике» в Гамбурге, благодаря чему вернулся в топ-15.

    В решающем матче российский теннисист проиграл итальянцу Флавио Коболли — 2:6: 4:6.

    Несмотря на поражение в финале, для Рублева это был в каком-то смысле прорыв на фоне неудачных выступлений на остальных грунтовых турнирах.

    В Гамбурге Рублев впервые за три месяца выиграл больше одного матча.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    Перед этим он не прошел ни одного раунда на «Мастерсах» в Мадриде и Риме, проиграв Александру Бублику и Фабиану Марожану.

    После 2021 года Рублев ни разу не проигрывал в Париже раньше третьего круга.

    Харрис

    Ллойд тем временем пробился в основную сетку французского мэйджора через квалификацию.

    В отборе южноафриканский теннисист выиграл у Марка-Андреа Хюслера, Отто Виртанена и бывшей третьей ракетки мира Марина Чилича.

    Интересно, что в столице Франции Харрис прервал серию из семи поражений, которая началась еще в начале февраля.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    В этом году Харрис провел пока лишь 11 матчей — и на этом отрезке у него четыре победы и семь поражений.

    Харрис пропустил из-за травмы вторую половину прошлого сезона и начало текущего.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в победе Рублева в предстоящем матче. На Харриса можно поставить за 9.50.

    Прогноз: у Андрея в этом сезоне чересчур много плохих матчей, но в данном случае у него, скорее всего, не будет больших проблем. Харрис давно не играл против столь сильных соперников.

    Рекомендуемая ставка: победа Рублева с форой по геймам (-7,5) за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Рублев — Харрис?

    Матч Рублев — Харрис состоится 27 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Рублев — Харрис?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Рублева с форой по геймам (-7,5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Рублев — Харрис?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Рублева с форой по геймам (-7,5)» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Рублев — Харрис?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Рублев — Харрис?

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в победе Рублева в предстоящем матче. На Харриса можно поставить за 9.50.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.99
  • Прогноз на матч Хачанов — Вукич
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фирнли — Вавринка
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Рузе — Кесслер
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Шаповалов — Мартинес
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Гарсия — Пера
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Серундоло — Диалло
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Атман — Гаске
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Касаткина — Синякова
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Крейчикова — Мария
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Таусон — Линетт
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Киз — Сэвилл
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Рус — Осорио Серрано
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Кудерметова — Остапенко
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Жанжан — Бегу
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Рублев — Харрис: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 27.05.202512:00. Рублев проиграет 227-й ракетке мира на старте Ролан Гаррос?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры