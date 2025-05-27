Рублев — Харрис. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Ролан Гаррос 27 мая 2025 года

Россиянин Андрей Рублев сыграет против южноафриканца Ллойда Харриса в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 27 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Рублев — Харрис, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Рублев

Андрей на прошлой неделе дошел до финала на «пятисотнике» в Гамбурге, благодаря чему вернулся в топ-15.

В решающем матче российский теннисист проиграл итальянцу Флавио Коболли — 2:6: 4:6.

Несмотря на поражение в финале, для Рублева это был в каком-то смысле прорыв на фоне неудачных выступлений на остальных грунтовых турнирах.

В Гамбурге Рублев впервые за три месяца выиграл больше одного матча.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Перед этим он не прошел ни одного раунда на «Мастерсах» в Мадриде и Риме, проиграв Александру Бублику и Фабиану Марожану.

После 2021 года Рублев ни разу не проигрывал в Париже раньше третьего круга.

Харрис

Ллойд тем временем пробился в основную сетку французского мэйджора через квалификацию.

В отборе южноафриканский теннисист выиграл у Марка-Андреа Хюслера, Отто Виртанена и бывшей третьей ракетки мира Марина Чилича.

Интересно, что в столице Франции Харрис прервал серию из семи поражений, которая началась еще в начале февраля.

В этом году Харрис провел пока лишь 11 матчей — и на этом отрезке у него четыре победы и семь поражений.

Харрис пропустил из-за травмы вторую половину прошлого сезона и начало текущего.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в победе Рублева в предстоящем матче. На Харриса можно поставить за 9.50.

Прогноз: у Андрея в этом сезоне чересчур много плохих матчей, но в данном случае у него, скорее всего, не будет больших проблем. Харрис давно не играл против столь сильных соперников.

Рекомендуемая ставка: победа Рублева с форой по геймам (-7,5) за 1.92.