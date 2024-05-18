18 мая в 33-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Динамо» Махачкала и «Родина». Начало игры — в 19:00 мск. «Динамо» Махачкала — «Родина»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Динамо» Махачкала

Турнирное положение: Махачкалинцы борются за прямой выход в РПЛ. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

Причем оборона команды выглядит сверхмонолитно. В 32 матчах первого дивизиона пропущено всего 17 мячей.

Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда потерпела обидную коллизию. Динамовцы уступили «Акрону» (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Динамо» Махачкала добыло 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Причем до последней неудачи команда Хасана Биджиева не пропускала в 7 матчах кряду. Да и атака все еще не блещет.

Не сыграют: Травмированных нет.

Прогнозы на ФНЛ

Состояние команды: Махачкалинцы до последнего матча выглядели монолитно. Вот только хватит ли потенциала команды на концовку первенства?!

Матчи с москвичами для команды складываются традиционно непросто. Из трех очных встреч «Динамо» Махачкала один раз уступило при 2 ничьих.

Очевидно, что хозяева бросят все силы на достижение результата. Махачкалинцы явно постараются наконец-то преуспеть в плане реализации.

«Родина»

Турнирное положение: Москвичи сражаются за выход в стыки. На текущий момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Родина» лишь на 1 пункт опережает тульский «Арсенал». Правда, у «канониров» еще имеется матч в запасе.

Последние матчи: в минувшем туре первенства команда добыла уверенную викторию. Москвичи переиграли КАМАЗ (3:1).

Более того, «Родина» не проигрывает в 4 матчах кряду. А вот победная серия составляет 2 матча: чуть ранее была обыграна «Алания» (2:1).

Зато с реализацией у москвичей полный ажур: 50 голов в 32 матчах. Да и пропускает команда в среднем меньше гола за матч.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит прилично. Да и состав у команды по именам весьма крепкий.

Между тем, «Родина» еще ни разу не пропускала от махачкалинцев. Да и психологическое преимущество у гостей имеется.

Давненько не забивал Иван Тимошенко. Форвард пока остановился на показателе в 13 точных ударов, и явно мотивирован его улучшить.

Нет сомнений, что гости не будут лишь отсиживаться в обороне. Да и махачкалинцы в последнем своем матче смотрелись блекло.

Статистика для ставок

Махачкалинцы еще ни разу не забивали в ворота «Родины»

«Родина» выиграла в 2 своих последних матчах

«Динамо» Махачкала имеет самые надежные тылы в лиге — 17 пропущенных мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Махачкала — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.65. Ничья оценена в 3.04, а победа оппонента — в скромные 2.76.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с явно разными коэффициентами — 2.54 и 1.50.

Прогноз: Махачкалинцы бьются за прямой выход в элиту, и уж точно будут активно атаковать.

Динамовцы мотивированы исправиться за поражение в минувшем туре, да и обороняются почти образцово.

Ставка: Победа «Динамо» Махачкала за 2.65.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.54