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    «Динамо» — «Крылья Советов». Онлайн

    Онлайн-трансляция стартового матча 29-го тура РПЛ «Динамо» — «Крылья Советов»

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    Лидер турнирной таблицы чемпионата России «Динамо» сыграет дома с «Крыльями Советов». Следить за ходом матча 29-го тура можно вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 14:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Динамо»

    Московское «Динамо» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 53 очка в 28-ми матчах. На счету команды 15 побед, 8 ничьих и 5 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 49:37.

    В предыдущем туре подопечные Марцела Лички вырвали победу в гостях у «Балтики» — 3:2. К 90-й минуте «бело-голубые» проигрывали со счетом 1:2, но смогли перевернуть игру в компенсированное время благодаря голам Фернандеса и Нгамалё.

    Примечательно, что Нгамалё принес «Динамо» победу во втором матче кряду. Туром ранее московская команда со счетом 3:2 дома обыграла «Сочи» с победным голом камерунца на 95-й минуте. Победная серия «Динамо» в чемпионате на данный момент составляет пять матчей.

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    «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» занимают восьмую строчку в таблице за два тура до завершения чемпионата России. На счету самарской команды 40 очков в 28-ми матчах: 11 побед, 7 ничьих и 10 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 44:39.

    Самарцы потерпели поражение в крайнем туре РПЛ, всухую уступив дома «Ахмату» — 0:2. Это поражение стало для «Крыльев Советов» вторым подряд после выездного матча с «Оренбургом» (1:2).

    Последний раз подопечные Игоря Осинькина набирали очки более двух недель назад в матче с «Краснодаром». Домашняя встреча 26-го тура с «быками» завершилась без забитых мячей — 0:0.

    Личные встречи

    В матче первого круга между командами была зафиксирована результативная ничья — 3:3. Всего в 10-ти крайних встречах на счету «Крыльев Советов» 4 победы, «Динамо» оказалось сильнее в 3-х случаях и еще трижды команды не смогли выявить победителя.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Динамо» — «Крылья Советов» с коэффициентом 2.10.

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