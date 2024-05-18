АПЛ назвала лучшего игрока сезона

Фил Фоден Фото: globallookpress.com
Фоден провел в нынешней кампании 34 матча, забил 17 мячей и сделал восемь результативных передач.
Transfermarkt оценивает 23-летнего Фодена в 130 миллионов евро.
На награду также претендовали Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»), Александер Исак («Ньюкасл»), Мартин Эдегор, Деклан Райс (оба — «Арсенал»), Коул Палмер («Челси»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») и Олли Уоткинс («Астон Вилла»).
«Манчестер Сити» лидирует в таблице АПЛ перед заключительным туром, опережая «Арсенал» на два очка.