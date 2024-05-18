ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Николай Наумов«"Зенит" превратился в клуб, который портит наш футбол». Николай Наумов — о деградации игроков Семака, финише сезона РПЛ и системе «Локо»
  • 13:28
    • АПЛ назвала лучшего игрока сезона
  • 12:51
    • Тюкавин и Бителло — в «старте» «Динамо» на матч с «Крыльями Советов»
  • 12:46
    • Стало известно, сможет ли защитник «Спартака» сыграть на Евро-2024
  • 12:39
    • Вратарь «Арсенала» перейдет в «Ньюкасл»
    Все новости спорта

    АПЛ назвала лучшего игрока сезона

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Манчестер Сити Арсенал Астон Вилла Ливерпуль Челси Ньюкасл АПЛ Футбол Англии
    Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден признан лучшим игроком сезона в английской Премьер-лиге, сообщает пресс-служба турнира.

    Фил Фоден
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фил Фоден

    Фоден провел в нынешней кампании 34 матча, забил 17 мячей и сделал восемь результативных передач.

    Transfermarkt оценивает 23-летнего Фодена в 130 миллионов евро.

    На награду также претендовали Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»), Александер Исак («Ньюкасл»), Мартин Эдегор, Деклан Райс (оба — «Арсенал»), Коул Палмер («Челси»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») и Олли Уоткинс («Астон Вилла»).

  • GOAL назвал символическую сборную сезона в АПЛ
  • Читайте по теме

    • «Манчестер Сити» лидирует в таблице АПЛ перед заключительным туром, опережая «Арсенал» на два очка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Динамо» сделать серьезный шаг навстречу чемпионству?
  • «Динамо» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Обеим командам позарез нужна победа
  • «Сочи» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • Усик накажет Фьюри и станет абсолютным чемпионом?
  • Усик — Фьюри. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.68
  • Экспресс дня 18 мая
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Сочи — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Усик — Фьюри
  • Бои
  • Завтра в 01:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Родина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Ахмат — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Арсенал — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Валенсия — Жирона
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры