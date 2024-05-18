В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах России, Германии и Италии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Динамо» — «Крылья Советов»

Футбол. Чемпионат России

В минувшем туре «Динамо» совершило настоящий подвиг в Калининграде. Москвичи одержали блестящую волевую победу над «Балтикой» со счетом 3:2. Фанаты бело-голубых были в восторге от такого успеха.

«Динамо» теперь лидирует в таблице. Судьба чемпионства в руках команды Марцела Лички. Шесть очков в двух встречах — и «Динамо» завоюет золотые медали.

Календарь и таблица РПЛ

«Крылья Советов» уже доигрывают сезон. Перед командой не стоит каких-то серьезных целей. Сейчас самарцы находятся на 8-м месте в таблице, набрав 40 очков.

В последних трех матчах РПЛ «Крылья Советов» ни разу не победили. Ранее клуб уступил в двух встречах кряду. Самарцы проиграли «Оренбургу» и «Ахмату».

Ставка: Победа «Динамо» за 1.44.

«Хоффенхайм» — «Бавария»

Футбол. Чемпионат Германии

В мае «Хоффенхайм» еще ни разу не проиграл. В двух встречах команда победила и один раз сыграла вничью. Чем завершится матч с мюнхенским грандом?

В 33-м туре «Хоффенхайм» блестяще сыграл на выезде против «Дармштадта». У соперника не было никаких шансов. Гости победили со счетом 6:0. «Хоффенхайм» готовится к игре с «Баварией» в отличном настроении.

«Бавария» нацелена удержать второе место по итогам сезона. Сейчас отрыв от идущего третьим «Штутгарта» составляет два очка. «Швабы» наступают на пятки, поэтому «Баварии» нельзя допускать осечку.

Ранее стало известно, что Томас Тухель может остаться в «Баварии». Похоже, руководство мюнхенского клуба нашло общий язык со специалистом. Удастся ли «Баварии» закончить сезон на мажорной ноте?

Ставка: «Бавария» не проиграет за 1.42.

«Лечче» — «Аталанта»

Футбол. Чемпионат Италии

«Лечче» практически обеспечил себе прописку в Серии А. Осталось два тура, но вряд ли у команды серьезно ухудшится ситуация. На данный момент «Лечче» занимает 13-е место, набрав 37 очков.

В последних трех матчах Серии А «Лечче» ни разу не победил. В предыдущем туре было зафиксировано поражение. Команда дома уступила «Удинезе» со счетом 0:2.

«Аталанта» нацелена в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов. В оставшихся матчах нужно поднажать. До этого клубу приходилось бороться сразу на трех фронтах.

Ранее «Аталанта» не смогла завоевать Кубок Италии. В решающей встрече команда уступила «Ювентусу». Однако впереди у клуба из Бергамо еще один финал. «Аталанта» поборется с «Байером» за победу в Лиге Европы.

Ставка: Обе забьют за 1.80.

Общий коэффициент — 3.68.